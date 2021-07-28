تعد مبادرة التمويل العقاري، من أكثر الأمور التي تشغل أذهان عدد كبير من المواطنين، خلال هذه الفترة، وذلك تزامنا مع إعلان البنك المركزي التطبيق الرسمي لمبادرة التمويل العقاري، بفائدة 3%، وسداد يصل إلى 30 عاما كحد أقصى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وتستهدف مبادرة التمويل العقاري، المواطنين من هم من محدودي ومتوسطي الدخل، حيث أعلن البنك المركزي، تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق ضمن مبادرة التمويل العقاري.

ويتساءل عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، عن الأوراق المطلوبة للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري.

وترصد السطور التالية، الأوراق المطلوبة لحجز شقق مبادرة التمويل العقاري، وفقا لما صدر عن البنك المركزي، بشأن مبادرة التمويل العقاري.

الأوراق المطلوبة للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة سارية.

- إيصال مرافق حديث أو فاتورة تليفون.

- قسيمة الزواج/ الطلاق إن وجد.

- شهادة إثبات الدخل.

وتكمن الشروط العامة لمبادرة التمويل العقاري، في ثمن الوحدة السكنية، والحد الأقصى لدخل الأسرة أو الفرد.

وتستهدف مبادرة التمويل العقاري، شقق وزارة الإسكان التي يتم طرحها لمحدودي الدخل من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، أو للإسكان المتوسط «سكن مصر - دار مصر» أو للإسكان الفاخر في مشروع «جنة».

كما تشمل المبادرة عملاء وزارة الإسكان الأكثر استفادة من المبادرة الجديدة، وكذلك المبادرات القديمة التي تم إطلاقها عام 2014، بسبب انتهاء وزارة الإسكان من تشطيب الشقق والمشروع بشكل كامل قبل التسليم.

وتعد من الشروط الأساسية للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو لزوجته أو الأولاد القصر أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يقل عمرالمتقدم للحجز عن 21 عاما، وألا يزيد عن 60 عاما.