مشروعات للمياه والصرف بـ202 مليون جنيه في قرى «حياة كريمة» بمغاغة
كتب:
اسلام فهمي
09:14 م | الأربعاء 28 يوليو 2021
مشروعات حياه كريمه بمغاغة
كشف المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب في المنيا، عن أن التكلفة الإجمالية لمشروعات المياه والصرف، التي يجري تنفيذها بالقرى التي تشملها مبادرة «حياة كريمة» بمراكز المحافظة، تبلغ مليار و419 مليون جنيه، موزعة على 5 مراكز، وهي ديرمواس وملوي وأبو قرقاص والعدوة ومغاغة.
وأضاف رئيس الشركة أن تكلفة مشروعات المياه والصرف بمركز مغاغة، تبلغ 202 مليون جنيه، تشمل 41 مشروعاً لمد وتدعيم خطوط المياه للمناطق المحرومة، بأطوال 138 كيلومتراً، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعين مد وتدعيم لخطوط الصرف الصحي للمناطق المحرومة، وإنشاء محطة مياه بجزيرة شارونة، بطاقة إنتاجية 8 آلاف متر مكعب فى اليوم، لتغذية منطقة شرق النيل، ليصل إجمالى المشروعات المنفذه بالمركز إلى 44 مشروعاً.
وأكد الشهاوى على انتظام العمل بكافة المراكز المستهدفة خلال هذه المرحلة لإنجاز كافة الأعمال طبقاً للجداول الزمنية المحددة، منوهاً أن الأعمال تسير بسرعة كبيرة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.
وتفقد الدكتور محمد محمود، نائب محافظ المنيا، عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بعدد من قرى مركز مغاغة، اليوم الأربعاء، تضمنت محطة معالجة برطباط، ومد وإحلال وتجديد شبكات المياه بشم البحرية، كما تفقد أعمال إنشاء مدرستي الشيخ زيادة الإبتدائية الجديدة، والشيخ زياد الإعدادية الجديدة، كما تفقد نائب المحافظ الموقع الذي تم إختياره لإنشاء مدرسة الكوامل للتعليم الأساسي.
وشدد نائب المحافظ على تنفيذ الأعمال وفقا للرسومات الهندسية، ومطابقتها لمعايير الجودة، مشيراً إلي أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تستهدف تحسين جودة الحياة للأهالى فى الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، لافتاً إلي أنه لن يسمح بأي تقصير أو تأخير من قبل أى جهة فى تنفيذ الجدول الزمني للمشروعات.