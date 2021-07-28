محافظ سوهاج يبحث آليات تخصيص الأراضي اللازمة لمشروعات «حياة كريمة»

شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على سرعة إنهاء تخصيص قطع الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات الخدمية المدرجة ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بمختلف المراكز المستهدفة بنطاق المحافظة، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وجهات الولاية؛ لإزالة أي معوقات في سبيل إنهاء إجراءات التخصيص للبدء في تنفيذ جميع المشروعات المدرجة ضمن خطة المبادرة الرئاسية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور السيد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، واللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد الشمندي نائب مدير أمن سوهاج، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورؤساء الوحدات المحلية المستهدفة بالمشروع، ووكلاء وزارات الري، والزراعة، والتضامن الاجتماعي، والآثار، والاتصالات، والكهرباء، والطب البيطري، وأعضاء وحدة «حياة كريمة» بالديوان العام.

وناقش الاجتماع مستجدات الموقف بالنسبة لقطع الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات المدرجة بخطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف، والعمل على إزالة أي معوقات لإنهاء إجراءات التخصيص، وذلك بكل مركز على حدة، ووجه محافظ سوهاج بالتنسيق الفوري بين رؤساء المدن ومديرية أمن سوهاج لإزالة التعديات على بعض قطع الأراضي أملاك الدولة التي وقع الاختيار عليها لإقامة المشروعات، وتجهيز تلك الأراضي في أسرع وقت ممكن وتسليمها للبدء في تنفيذ المشروعات.

يذكر أن محافظ سوهاج، أعلن أن عدد مشروعات الصرف الصحي التي بدأ العمل بها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بلغ 76 مشروعًا، وذلك من إجمالي 132 مشروعًا للصرف الصحي بالقرى المستهدفة، مشيرًا إلى أن المبادرة تعد نقلة نوعية في المجتمعات الريفية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وإحداث فارق يشعر به المواطن في كافة المجالات .