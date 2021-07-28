مستفيد من مبادرة فيروس سي: «بشكر الرئيس لأنه حافظ على صحة المصريين»

وجه إبراهيم نبيه، أحد المستفيدين من مبادرة الرئيس لعلاج مرضى فيروس سي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، صاحب الفضل على فئة كبيرة من المواطنين، لعلاجهم من فيروس سي، لافتا إلى أنه قبيل إطلاق المبادرة، لم يوجد عقار من شأنه علاج المرضي، «كنا بنحلم أن الفيروس يكون ليه علاج، وبنشكر الرئيس وبندعيله، لأنه حافظ على صحة المصريين».

وأضاف «نبيه»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الكثير من أفراد عائلته، كانوا مصابين بفيروس كورونا، وأغلبهم توفى بسبب ذلك المرض، مشيرا إلى خروج قوافل طبية ضمن مبادرة الرئيس، للكشف عن الأمراض غير المتوطنة عبر 18 قافلة طبية لقريته وحدها، «كانوا ناقص يخشوا على الناس في البيوت، والناس لقيت أن فيه علاج للفيروس، والحكومة وفرته ببلاش، وكنا بنسمع عنه أنه موجود بره بملايين».

وأوضح أن أفراد المبادرة، كشفوا على كل الأمراض غير المتوطنة ضمن الحملة، كما تم إطلاق مبادرات وقوافل علاجيه اخرى، للكشف على البصر، «الرئيس فاكرنا دائما، وأحنا دائما فاكرينه وبندعيله، كنت ببص للبطاقة وأقول أنا مكتوب في بطاقتي مصري، بس محدش فاكرني، وكأن الرئيس كان سامعني وأطلق المبادرة».

وأعرب عن أمنياته بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إي من المؤتمرات، «اعملوا مؤتمر للمتعافين من فيروس سي، ونتكلم عن تجربتنا وقصتنا، ونفسنا نقابله، ونقوله شكرا يا ريس قدام العالم كله»