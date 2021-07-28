إيرادات فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. «نمبر تو»

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم إيرادات فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، للفنان كريم عبد العزيز، إذ جاء في المرتبة الثانية، بعد فيلم العارف للفنان أحمد عز.

ووصلت إيرادات فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، نحو 677 ألف جنيه، في 24 ساعة الأخيرة، فيما حقق في أسبوعه الثالث أكثر من ٣ ملايين جنيه.

وتجاوزت إيرادات فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، منذ عرضه قبل ثلاثة أسابيع تقريباً، نحو 29.2 مليون جنيه، وذلك رغم طبيعة عمل السينمات والتي تعمل بنسبة إشغال 70٪ فقط، بسبب جائحة فيروس كورونا.

أبطال وأحداث فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بطولة كريم عبدالعزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

وخلال أحداث فيلم «البعض لايذهب للمأذون مرتين»، يجسد الفنان كريم عبدالعزيز شخصية إعلامي يقوم بعمل تحقيقات تليفزيونية من خلال التنكر في أكثر من شخصية، وهو متزوج من الفنانة دينا الشربيني، وتحدث خلافات تقوم على مفارقات كوميدية، فضلًا عن وقوع أزمة كبيرة بين المتزوجين يكون هو السبب فيها.

عرض خاص

وكان أبطال فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، قد احتفلوا قبل 3 أسابيع، بالعرض الخاص للفيلم في إحدى دور العرض السينمائية، وحضر العرض الخاص عدد من أبطال الفيلم، كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، إضافة إلى عدد من ضيوف شرف الفيلم، منهم شيماء سيف وهيدي كرم، ومؤلف العمل أيمن وتار والمنتج وائل عبدالله.

ويعرض فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين يُعرض سينمات عدة، منها: سينما جلاكسي سينبلكس المعادي، سينما بوينت 90، سينما جلاكسي سينبلكس، سينما بندر المعادي، سينما صن سيتي، سينما بورتو كايرو، سينما صن سيتي VIP، سينما أمريكانا بلازا، سينما جراند نايل تاور.