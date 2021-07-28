«كفر الشيخ» ضمن أفضل 17 جامعة عربية في تصنيف التايمز البريطاني

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ظهور الجامعة في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العربية 2021 «Arab World University Rankings»، والذي يصدر للمرة الأولى.

واحتلت جامعة كفرالشيخ المركز الرابع محليًا من إجمالي 35 جامعة مصرية، والمركز 17 في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العربية من إجمالي 155 جامعة عربية، كما احتلت الجامعه المركز الأول محليًا والثالث عربيًا في استشهادات الأبحاث.

وذكر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أن هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليًا قويًا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ، أن هذا التصنيف يعد واحدًا من أفضل التصنيفات العالمية، والذي يعتمد على مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية تشمل مجالات التعليم «البيئة التعليمية»، والبحث العلمي «حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة»، والاستشهادات «تأثير البحث»، والمجتمع «نقل المعرفة وتأثيرها» والعلاقات الدولية «أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث».

وأكد رئيس جامعه كفرالشيخ، أن إدارة الجامعة تسعى إلى الارتقاء بترتيبها في التصنيف الدولي للجامعات فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التعليم والاختبارات الإلكترونية في مصر، ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية ليواكب خريجي الجامعات العالمية.

وأضاف أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات الدولية هو نتاج جهود لإدارة الجامعة، ووجه الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والعاملين بكليات الجامعة والقائمين على التصنيف.