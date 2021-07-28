بالأعلام وشعار «تحيا مصر».. بسمة وهبة تحتفي بمنتخب مصر الأولمبي

بأعلام مصر وشعار «تحيا مصر».. احتفلت الإعلامية بسمة وهبة، بالإنجاز الذي حققه منتخب مصر الأولمبي اليوم، بعد الفوز على أستراليا بهدفين دون رد، ليحجز مقعقد في الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، حيث كانت مباراة اليوم، آخر مباراة في دور المجموعات، معربة عن سعادتها البالغة بالفوز وبأداء مصر.

وبدأت الإعلامية بسمة وهبة، حلقة اليوم من برنامجها «90 دقيقة»، الذي يُعرض على شاشة «المحور»، بعبارات بهجة تُعبر عن سعادتها بنتائج منتخب مصر الأولمبي، حيث قالت «مساء الفرحة على كل مصري فرحان ببلده وببطولات بلده في اليابان، وخاصة بعد نجاح المنتخب المصري الأولمبي في الفوز وخطف بطاقة التأهل من منتخب الأرجنتين».

وتابعت: «قررنا اليوم في برنامج 90 دقيقة يكون فرحة بانتصار ولادنا وإنجازهم في أولمبياد طوكيو، وخاصة أن ما حدث اليوم إنجاز حقيقي وانتصار كبير، النهاردة الفرحة فرحتين ، فرحة صعود إلى دور ربع النهائي في الأولمبياد، وفرحة بسبب ولادنا اللى أثبتوا انهم رجالة ورفع علم مصر عندهم أهم شيء».

وواصلت: «احنا في فرحة بعد إثبات إن مصر قادرة في أي مكان وفى أي مجال إنها تحقق المعجزات.. أو تحقق المستحيل.. وأنها قادرة تتحدى التحدى نفسه.. مصر بتفرح تحيا مصر».

ضمن المنتخب المصري بطاقة العبور إلى دور الثمانية في أولمبياد طوكيو، عقب الفوز الثمين الذي تحقق على حساب المنتخب الأسترالي بهدفين دون رد، في لقاء أقيم ظهر اليوم ضمن حسابات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.