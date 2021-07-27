محافظ الجيزة يتابع الحالة الصحية للناجية من انهيار عقار الوراق

يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مدار الساعة الحالة الصحية للسيدة «ريهام إدوارد»، التي تم إنقاذها من تحت إنقاض العقار المنهار بشارع أبو النصر بحي الوراق صباح اليوم، حيث تم نقلها إلى مستشفي الوراق المركزي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وكلف المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمصابة وتقديم كل ما يلزم لها والمتابعة الدورية لحالتها حتي تمام شفاءها وخروجها من المستشفى، مؤكداً تقديم المساعدة الكاملة للأسرة المتضررة والوقوف بجانبهم وتسهيل سبل المعيشه لهم.