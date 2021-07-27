محافظة الجيزة: «صاحب عقار الوراق مالحقش يبتدي في ترميمه»

قال اللواء علاء بدران، المتحدث الرسمي باسم محافظة الجيزة، إن العقار المنهار في منطقة الوراق، صدر له قرار ترميم في 30 مايو الماضي، وأُخطر به مالك العقار، ولكنه «ملحقش يبتدي في الترميم لأن القرار صدر قريب».

وأضاف «بدران»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أن العقار مكون من 4 طوابق، وكان به 4 أسر، بينهم 3 أسر أخلوا العقار، ولم يتبق إلا أسرة واحدة وهي أسرة صاحب العقار.

وتابع المتحدث باسم محافظة الجيزة، أن رب هذه الأسرة حاول إنقاذ الأطفال وزوجته، ولكنه توفى، وزوجته أصيبت بكدمات وجرح بالرأس، وطفلين.

وأشار إلى أن الحماية المدنية أخذت الإجراءات المعتادة، وتم إخلاء باقي العقارات على سبيل الاحتياط، لمعرفة مدى تأثرها بما حدث، موضحًا أن 4 عقارات لا يوجد فيها مشكلات وهذا الإجراء للتأكد فقط من مدى تأثرها، أما العقار الملاصق له، فقد تصدعت بعض أجزائه وقد يصدر قرار بإزالته.

ولفت إلى أن الأهالي الذين تم إخلاؤهم، جزء منهم انتقل إلى العيش مع أقاربه وذويه، وجزء آخر تعاونت المحافظة مع المجتمع المدني لتوفير سكن بديل لهم خلال فترة الفحص، وصدور التقرير.

وأكد أن المحافظة لديها حصر بالقرارات الصادرة بالهدم، التي لم تُهدم، وإذا كان القرار يشمل الإخلاء يتم تنفيذ الإخلاء، ويُخطر الساكن بمدة محددة للتنفيذ.

هذا، وقررت النيابة العامة انتداب لجنة فنية هندسية من محافظة الجيزة، لسماع أقوالها في حادث انهيار عقار الوراق، الذي أسفر عن مصرع شاب يدعى «روماني موسى» مالك العقار، متأثرًا بإصابته البالغة، عندما سقطت كمية من الركام على رأسه، خلال محاولته إسعاف زوجته، التي نجت من موت محقق، بسبب سرعة استجابة الجيران في رفع الركام عنها، بمعاونة قوات الدفاع المدني، حتى تم انتشالها من تحت الأنقاض، وهي مصابة بإصابات بالغة، ونقلت إثرها إلى المستشفى.