محافظ الجيزة يتابع آخر مستجدات رصف شارع الأربعين

يجري، الآن، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جوله تفقدية، لمتابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف والتنسيق العام للطريق، ووضع أعمدة الإنارة بشارع الأربعين للقادم من طريق المنصورية والمتجه إلى كوبري المريوطية الطائر.

ووجه المحافظ بضرورة الإسراع بوتيرة الأعمال للانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بمحور محمد أنور السادات بالكامل، وفتحه أمام الحركة المرورية.

مراعاة خطوط التنظيم بمسار الطريق

وشدد المحافظ على رئيس حي الهرم بضرورة مراعاة خطوط التنظيم بمسار الطريق، ووضع أعمدة الإنارة .

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء علاء بدران السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم.