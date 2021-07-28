محافظة الجيزة: تأثر العقار المجاور لعمارة الوراق وترجيح إزالتها

كشف اللواء علاء بدران، المتحدث الرسمي باسم محافظة الجيزة، آخر تفاصيل انهيار منزل بالوراق، لافتًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة تلقت بلاغا بانهيار العقار صباحًا، وتوجه على الفور لمكان الحادث محافظ الجيزة وقوات الحماية المدنية والأجهزة المختصة، وتم اتباع الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أنه تم إخلاء العقارات المجاورة احتياطيًا لوجود احتمالات بتأثرها، وبدأت عمليات رفع الأنقاض ووصلوا لجثة المتوفى صاحب العقار بعد ساعة من بدء التنقيب، مشيرًا إلى أنهم استمعوا لصوت خافت وبعد التعامل اليدوي بشكل أكثر حرصًا وصلوا لزوجة صاحب العقار وتم انتشالها ونقلها لمستشفى الوراق، مؤكدًا أن حالتها الصحية جيدة.

وأشار إلى وجود لجنة للمنشآت الآيلة للسقوط في المحافظة، مؤكدًا أن هذه اللجنة تعاين العقارات محل الشكوى وتحدد حاجتها للإخلاء من عدمه وحاجتها لإزالة العقار، مؤكدًا أن اللجنة رأت أن العقار يحتاج لترميم فقط وذلك منذ شهرين.

وأكد أن هذه اللجنة من أساتذة كلية الهندسة ومهندسين استشاريين كبار فحصوا المبنى وقت المعاينة رأوا أنه يحتاج لترميم فقط، وأنهم لا يعلمون ما حدث في العقار بعد ذلك، مشددًا على أن الأمر برمته يخضع لتحقيقات النيابة العامة.

ولفت إلى أن هناك 3 أسر كانت تقيم في العقار وغادروه قبل وقوعه وهناك أسرة مالك العقار الذي توفى مشيرًا إلى أنه تقرر اخلاء 5 عقارات مجاورة لحين رفع الأنقاض والتأكد من سلامتها مؤكدًا أن العقار المجاور تأثر بانهيار العقار، مرجحًا أن تأمر اللجنة المختصة بإزالته.