فوز 5 طالبات بتجارة إسكندرية بمنح ماجستير ودكتوراه بفرنسا

أعلن الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، عن حصول 5 طالبات من القسم الفرنسي على منح للدراسات العيا، لنيل درجات الماجستير والدكتوراه من فرنسا، وذلك خلال استقباله لهن، برفقة الدكتور علاء الدين الغرباوي، وكيل الكلية لشئون البيئة.

وقال الدكتور السيد الصيفى، في بيان اليوم، إن يسرا أحمد عبد المنعم، المدرس المساعد بقسم إدارة الأعمال وخريجة القسم الفرنسي، قد حصلت على منحة امتياز إيفل للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة بوردو بفرنسا، كما حصلت الطالبتان ليندا كامل، ونور كريم، على منحتي امتياز إيفل، والطالبة أمنية أحمد، على منحة مقاطعه بواتييه، والطالبة سلمى القرشي، على منحة رفاعة الطهطاوي المقدمة من السفارة الفرنسية، للحصول على درجة الماجستير بجامعة بواتييه.

وأوضح أن ميشيل فياض خريج القسم الفرنسي دفعة 2019، والذي سبق حصوله على منحة الامتياز إيفل لدراسة الماجيستير بفرنسا، قد اختيرت رسالته كأحسن رسالة ماجيستير لعام 2020 لجامعة بواتييه، وتم تكريمه من قبل الجامعة.

45 ألف طالب في كلية تجارة الإسكندرية

وتابع الصيفي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: «ممكن يكون ترتيب مصر عالمياً من حيث التعليم الإداري متأخر، ممكن كمان جامعة الإسكندريه يكون ترتيبها عالمياً متأخر، كمان كلية التجارة - كلية الشعب اللي في المجمع - اللي عدد طلابها يزيد على 45 ألف طالب، مش على الخريطة أصلاً، لكن عندنا زهور وورود كل شوية تفكرنا إننا حاجة كبيرة جداً».

واستكمل عميد الكلية قائلاً: «ساعة الجد مفيش هزار، وبتتفوق على كل اللي عاملين ترتيب عالمي، مش بس رياضي وفني وثقافي».

عميد تجارة الإسكندرية يثمن مجهود الطالبات الحاصلات على منح دراسية في فرنسا

وثمن عميد الكلية ما قامت به الطالبات في نيل تلك المنح، قائلاً: «دول طالبات في كلية التجارة، فازوا بمنح كاملة لدراسة الماجستير والدكتوراه، منح مجانية كاملة.. خلي بالك الطلبة دي فازوا على طلبة من كل أوروبا ومن فرنسا ومن جامعة بواتيه نفسها ومن الدول الناطقة بالفرنسية».

واختتم منشوره بكلمة لطلاب الكلية: «تأكد أن اللي انت تعلمته في كليتك يخليك أفضل الناس، بس انت حط التعليم على قمة أولوياتك وربنا يوفقك، واعرف أن انت سفيرنا وهما بره بيعرفوا إننا كويسين بيك».