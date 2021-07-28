حماية المستهلك يحذر من العروض الوهمية بالأوكازيون الصيفي

أعلن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك بدء موسم التخفيضات الصيفية بداية من يوم الاثنين الموافق 2 أغسطس، ويستمر لمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين، وذلك بعد إصدار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا ببدء فترة التخفيضات الصيفية.

وأكد «حسام الدين»، في بيان، أن أعضاء إدارة مراقبة الأسواق بالجهاز الحاملين لصفة الضبطية القضائية سيقومون بالمرور على المحال للتأكد من جدية التخفيضات المعلنة، وإعلان المحال المشاركة في الأوكازيون عن أسعار السلع المعروضة قبل وبعد التخفيض، والالتزام بنسبه الخصم المعلنة، وحصول هذه المحال على موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة في نطاق دائرتهم.

وأضاف أن المرصد الإعلامي لدى الجهاز سيرصد صفحات الشركات المشاركة في الأوكازيون الصيفي على السوشيال ميديا، للتأكد من جدية التخفيضات، وفي حالة التلاعب في نسبة التخفيضات أو الإعلان عن تخفيضات وهمية، يتم توقيع غرامة مالية قد تصل إلى 2 مليون جنيه باعتبارها تقع ضمن الإعلانات المضللة، مطالبا المواطنين الشراء من الأماكن المرخصة حفاظا على حقوقهم أثناء الشراء، وتفعيل سياسة الاسترجاع وفقا للقانون والابتعاد عن المواقع مجهولة المصدر، خاصة خلال عمليات الشراء «أون لاين».

وحذّر أيمن حسام الدين التجار من التلاعب في المنتجات أو تقديم عروض وهمية في تخفيضات الأسعار على غير الحقيقة خلال فترة الأوكازيون وأن إدارة مراقبة الأسواق بالجهاز ستقوم بتحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018،و سيقوم الجهاز بتلقي شكاوى المستهلكين ضد أي مخالفات في الأسواق من خلال الخط الساخن 19588 من خلال أي خط أرضي، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني، الصفحة الرسمية للجهاز علي «فيس بوك»، أو من خلال الواتس اب على الرقم 01577779999.