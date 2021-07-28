لا يحب الجلوس في المكتب.. اللواء مؤمن سعيد مديرا للإدارة العامة للمرور

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بترقية اللواء مؤمن سعيد من وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة، إلى مساعد الوزير مديرًا للإدارة العامة للمرور، وذلك ضمن حركة ترقيات ضباط الشرطة 2021.

ويحظى اللواء مؤمن سعيد، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بتاريخ كبير ومشرف، حيث نال أرفع الأوسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد منحه نوط الامتياز من الطبقة الأولى خلال الاحتفالية التي أقامتها وزارة الداخلية، بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة.

وتخرج اللواء مؤمن سعيد، في كلية الشرطة 1988، وبدأت قصة نجاحه في العمل الأمني، عندما التحق بالعمل ضابطًا بمديرية أمن القاهرة، ثم انتقل للعمل بمديرية أمن الإسكندرية، ومنها إلى مديرية أمن البحيرة.

كما تقلد العديد من المناصب خلال فترة عمله بمديرية أمن البحيرة، واختتم عمله في مجال الأمن العام، بمديرية أمن المنيا، وعقب ذلك التحق للعمل بالإدارة العامة للمرور، وانتقل بعدها للعمل بالإدارة العامة لمرور القاهرة، ويتولى حاليًا منصب نائب مدير المرور، قبل أن يصدر القرار بترقيته.

وحقق اللواء مؤمن سعيد، العديد من النجاحات، خلاف مسيرة عمله بمديريات الأمن وإدارات المرور، ونال العديد من شهادات التقدير، لما يتمتع به من كفاءة وانضباط في العمل.

ويعرف عن «سعيد» مدير الإدراة العامة للمرور الجديد، أنه من القيادات التي لا تحب الجلوس في المكاتب، بل يتواجد في الشارع.