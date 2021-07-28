مع بدء الأوكازيون الصيفي.. كيفية تقديم شكوى ضد المخالفات والانتهاكات

أعلن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، بدء موسم التخفيضات الصيفية، بداية من الاثنين المقبل الموافق 2/8/2021 ويستمر لمدة شهر، وذلك بعد إصدار الأستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا، ببدء فترة التخفيضات الصيفية.

وخلال الأوكازيون الصيفي أو الشتوي، دائما يكون هناك انتهاكات، وهو ما حذّر منه أيمن حسام الدين التجار، مشددا على عدم التلاعب في المنتجات أو تقديم عروض وهمية في تخفيضات الأسعار، على غير الحقيقة خلال فترة الأوكازيون، وأن إدارة مراقبة الأسواق بالجهاز، ستحرر محاضر للمخالفين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المحلات المضللة في الأسعار، وذلك طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018، ضد المحلات المضللة في أسعار الأوكازيون.

طرق تقديم شكوى ضد مخالفات الأوكازيون الصيفي

وسيتلقى الجهاز شكاوى المستهلكين ضد أي مخالفات في الأسواق، من خلال الخط الساخن 19588.

كما يمكن تقديم شكوى من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك، أو الصفحة الرسمية للجهاز علي الفيس بوك أو من خلال الواتس اب علي الرقم 01577779999.

آليات مشاركة المحلات في الأوكازيون الصيفي

1- لا بد من التزام كل الجهات ‏المشاركة بالإعلان عن ثمن السلعة بعد التخفيض.

2- الإعلان عن الثمن الفعلي للسلعة قبل التصفية وبعد التخفيض.

3- الحصول على موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة ‏الداخلية الواقعة في نطاق دائرتهم بالمشاركة في الأكازيون.

4- الأوكازيون يستمر لمدة شهر كامل وينتهي في 2 سبتمبر 2012.

5- لكل محل المشاركة في الأوكازيون والتخفيضات الصيفية لمدة أسبوعين وفق باين حماية المستهلك.

ومن المقرر أن تبدأ التصفية الموسمية الثانية لعام 2021 والمعروفة باسم الأوكازيون الصيفي، بعد أسبوع من الآن، وتحديدا في يوم الاثنين 2 أغسطس 2021، وذلك طبقا للقرار الوزاري الصادر اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021 من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.