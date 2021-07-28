وزير السياحة يشارك في حفل وداع سفير ألمانيا بعد انتهاء عمله في مصر

شارك، مساء اليوم الأربعاء، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في حفل وداع سفير دولة ألمانيا في القاهرة الدكتور سيريل چان نون، الذي أقيم بحديقة السفارة، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لألمانيا في جمهورية مصر العربية.

وخلال كلمته، أعرب السفير الألماني، عن عشقه لمصر، لافتاً إلى أنه زار مصر 5 مرات قبل توليه مهام منصبه كسفير لبلاده في مصر، قام خلالها برحلة نيلية، وزار العديد من المدن والمنتجعات السياحية المصرية منها طابا وشرم الشيخ والقاهرة، مؤكدا أنه سيعود مرة أخرى لزيارة مصر، ولكن كسائح، بعد انتهاء فترة تولي منصبه كسفير لبلاده.

كما أشار السفير إلى علاقات التعاون المثمر والفعال بين البلدين في العديد من المجالات وخاصة في ظل العلاقات الثنائية الجيدة بين البلدين، مقدماً الشكر لوزير السياحة والآثار، على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، لاستعادة حركة السياحة الوافدة إليها لمعدلاتها.

وأكد السفير ثقته في أن الفترة المقبلة ستشهد عودة قوية لحركة السياحة الوافدة إلى مصر، من جميع دول العالم بشكل عام، ومن ألمانيا بشكل خاص، لا سيما في ظل عشق وحب السائحين الألمان لمصر، في ظل ما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية فريدة ومتميزة.

كما وجه الشكر للوزير على حرصه على دعوته للمشاركة في الأحداث والفعاليات التي تنظمها الوزارة مثل المؤتمرات الخاصة بالاكتشافات الأثرية، وكذلك الزيارات العديدة للتعرف على المقومات السياحية والأثرية للعديد من المدن والمحافظات المصري،ة كان آخرها الزيارة التي نظمتها الوزارة العام الماضي، إلى مدينة شرم الشيخ، بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمي، التي استمتع خلالها بالمقومات السياحية والأثرية المتنوعة للمدينة، بالإضافة إلى ماراثون الدراجات الهوائية الذي شارك فيه على هامش هذا الاحتفال.