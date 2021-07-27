«السياحة»: 74 دولة يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرة إلكترونية لمصر

قالت سها بهجت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إن منظومة التأشيرة الإلكترونية، أضافت 28 جنسية جديدة إلى 46 جنسية كانت موجودة ضمن المنظومة، ليكون إجمالي الدول التي يمكن أن يحصل مواطنيها على تأشيرة إلكترونية 74 دولة.

وأضافت «بهجت»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الثلاثاء، أن إضافة هذه الدول جاء تزامنًا مع مرور عام على استئناف عودة السياحة إلى مصر، وهذه التأشيرة تساعد في تسهيل الإجراءات على السياح القادمين إلى مصر، ويمكن الحصول عليها من بوابة إلكترونية مدعومة بـ8 لغات مختلفة، وتجيب على استفسارات السائحين، ويمكن من خلالها سداد قيمة التأشيرة.

وتابعت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، أن التأشيرة نوعين، أولها بقيمة 25 دولار وهي للزيارة مرة واحدة، والنوع الثاني بـ60 دولارًا للزيارات المتعددة، موضحًا: «اللي عايز يزور مصر أكتر من مرة ياخد تأشيرة متعددة بـ60 دولارًا، وأقصى مدة للتأشيرة 7 أيام».

وأوضحت أن هناك تسهيل كبير في الإجراءات، وهي تشجع السائحين على زيارة مصر، لافتة إلى أن المؤشرات حول منظومة التأشيرة الإلكترونية كلها إيجابية وتشير إلى زيادة الإقبال عليها خلال الفترة المقبلة، وكلما كانت الإجراءات سهلة زادت حركة السياحة.

ولفتت إلى أن شروط الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية عادية جدا مثل باقي الدول التي تعمل وفقا لهذه المنظومة، وهي واضحة وصريحة، ولا يوجد مشكلة لدى السائح في اللغة لأنها مدعومة بـ8 لغات، ويمكن التسديد الإلكتروني من خلال البوابة.

هذا، وأعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن الحركة السياحية شهدت زيادة إيجابية ملحوظة شهر بعد شهر، لافتاً إلى أن متوسط أعداد السائحين الوافدين إلى مصر في أول شهرين من العام الجاري وصلت إلى 15% عن ذات الفترة في عام 2019، ثم في الأربع الأشهر التالية من مارس وحتى مايو من العام الجاري وصلت إلى 46 % عن ذات الفترة في 2019، وفي شهر يونيو وصلت إلى 56% من مثيلتها من عام 2019 وأضاف أنه وفقا للمؤشرات الحالية فمن المتوقع أن يشهد شهر يوليو الجاري زيادة تتعدي نسبة شهر يونيو الماضي.