محمد القصاص: مصر حققت في علاج فيروس سي ما لم تصل إليه أي دولة بالعالم

أكد الدكتور محمد القصاص، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، عضو المكتب التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، ضرورة أن نفتخر جميعًا بما أنجزهفي مصر خلال الفترة الماضية، مشيدًا بالانجاز المصري في مواجهة الفيروسات الكبدية، وذلك خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc».

أبرز ما ذكره «القصاص» حول الانجاز المصري في القضاء على الفيروسات الكبدية نرصده لكم كما يلي:

1- مصر حققت في مجال علاج فيروس سي ما لم تصل إليه أي دولة في العالم، وذلك بعدما ظللنا نوصم لسنوات بأننا الدولة الأعلى عالميًا في انتشار الالتهاب الكبدي الفيروسي، لدرجة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت من قبل أن مجرد الحياة في مصر قد تؤدي للإصابة بفيروس سي.

2- نسبة 15% من الشعب المصري كان لديه أجسام مضادة ضد فيروس سي خلال عام 2008، وهذا الرقم كان يعد كبير جدا، ولم يكن هناك بيت في مصر يخلو من مريض فيروس سي.

3- ظللنا لعقود طويلة نواجه فيروس سي بمشاكله، والتليف الناتج عنه والفشل الكبدي وسرطان الكبد الذي كان أعلى السرطانات انتشارًا في مصر، ومشكلة فيروس سي كانت تواجه مصر كالأكبر صحيا فيها.

4- حملة القضاء على فيروس سي وعمل تحاليل لأكثر من 60 مليون مواطن مصر لم يشهد العالم مثيل لها، وهناك 8 آلاف فريق كان يعمل 12 ساعة يوميًا لمدة 7 أيام أسبوعيا في كل الأماكن، من أجل القضاء على فيروس سي، وما تحقق في هذا الشأن كان عظيمًا بحق، حسب تعبيره.

5- منظومة العلاج المصرية تميزت عن كل دول العالم نظرًا لوجود 300 مركز متخصص لعلاج أمراض الكبد، التي قدمت خدمات متكاملة لمرضى فيروس سي والمتابعة بعد العلاج، وهذه المراكز مازالت تؤدي دورها.

6- مصر أخذت مبادرة مهمة لتصنيع الأدوية المضادة لفيروس سي فور ظهورها عام 2014 بأسعار زهيدة، وتوفير العلاج بأقل من 1/ 1000 من ثمنه العالمي، وهذا مكن من علاج 4 ملايين مريض من فيروس سي بأدوية مصنعة في مصر، بنسبة شفاء تجاوزت 99%.

7- يجب الحذر من مشاركة الأدوات التي تخترق الجلد مع أي شخص لعدم انتقال الفيروسات الكبدية من شخص مريض لآخر سليم، ويجب على مريض التليف الكبدي متابعة العلاج.