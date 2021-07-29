مرور الإسكندرية يتحفظ على سيارة حمو بيكا.. «واقف مخالف»

تحفظت إدارة مرور الإسكندرية، مساء أمس الأربعاء، على سيارة مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، وأرسلت إلى الحضانة «مكان التحفظ على السيارات المخالفة».

وكان النقيب شاهر قمرة، بإدارة مرور الإسكندرية، لاحظ وقوف إحدى السيارات بجانب الطريق في شارع فؤاد بمنطقة وسط البلد، وعلى الفور كلبشها بسبب المخالفة، ثم بعد ذلك حضر مطرب المهرجانات حمو بيكا؛ فطلب منه الضابط رخصة تسيير السيارة فأخبره أنها ليست موجودة، فأوضح له الأول أنه ارتكب مخالفة الوقوف في الممنوع بمكان غير مخصص للانتظار، وكذلك قيادة سيارة بدون ترخيص، فضلا عن «تفييم» الزجاج، وتغيير معالم المركبة.

وعرضت الواقعة على اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، الذي وجه اللواء أمجد أنور، مدير إدارة المرور، بالتحفظ على السيارة، وإيداعها في الحضانة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.