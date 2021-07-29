هيفاء وهبي تنشر صورا جديدة.. وتعلق: «3 قواعد ذهبية»

نشرت المطربة هيفاء وهبي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، صورا من أحدث جلسة تصوير لها، ترتدي خلالها جامبسوت ذهبي، وعلقت عليها قائلة: «3 قواعد ذهبية.. لا تكذب.. لا تغش.. لا تستسلم.. شكرا».

هيفاء وهبي تحتفل بكليب «لو كنت»

واحتفلت المطربة اللبنانيه هيفاء وهبي عبر «انستجرام» مع جمهورها بتصدر كليب «لو كنت»، مع الفنان أكرم حسني، «التريند» في عدد من الدول العربية، أبرزها مصر ولبنان.

«لو كنت» من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديلوجي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني

وتقول كلمات الأغنية:

لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي

لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي

لو كنت خاتم طبعًا كنت هتألمظ عليكي

لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن ماضيكي

لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال وأشوف بنات جُمال وهناك أنا هشتكيكي

لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال

لو في سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال

لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال

لو كنت لعبة كنت هبقى عروسة باربي لابسة بمبي انا قلبي عمره ما يلعب بيه عيال

لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلاتمش عايز أكون كلام أنا عايز أكون سُكات

لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات هكون سمايلي فيس مكشر في جروب أمهات