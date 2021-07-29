3 جنيهات زيادة في سعر زيت «الأولين» خلال أغسطس

قال تجار وموردون بالغرف التجارية، إن الشركات الموردة للزيوت ستقر زيادة جديدة في أسعار زيوت الطعام بداية شهر أغسطس المقبل، حيث أرجعوا الأسباب إلى الارتفاع الكبير لبورصة «الأولين» خلال فترة إجازة عيد الأضحى والتي لا تزال مستمرة حتى الآن.

أسعار زيت الأولين ارتفعت 3 جنيهات

وقال تجار في تصريحات لـ"الوطن"، إن أسعار زيت الأولين ارتفعت بنحو 3 جنيهات في العبوة لتباع من 16.5 لـ 19.5جنيه العبوة، وفقا لـ يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة.

وأضافوا أن عددا كبيرا من الشركات الموردة لزيوت الطعام تأخرت عن تسليم حصص التجار لتعديل الأسعار، لافتا إلى لجوء عدد من الشركات بتخفيض وزن العبوات لأكثر من 400 جرام في العبوة الواحدة وتباع بنفس الأسعار.

أزمة فى سوق زيت الصويا

وفى السياق ذاته، كشفت موردون عن وجود أزمة في سوق زيت الصويا خلال الأيام الماضية لعدم توافره في السوق المحلى مع زيادة الطلب، مما ترتب عنه استيراد بعض مصانع التكرير لزيت الصويا الخام وبأسعار مرتفعة مقارنة بالأسعار المحلية في مصر، لضمان استمرارية التوريد لمنتجاتهم.

وأرجعت المصادر الارتفاع إلى توقف العديد من مصانع التكرير، نتيجة الضعف الشديد على السحب، ما كبد المصانع خسائر طائلة منذ شهرين.

السلع التموينية سحبت كمية كبيرة من إنتاج زيت فول الصويا

أشارت المصادر إلى زيادة الطلب في توريد مناقصات هيئة السلع التموينية والتي سحبت جزءا كبيرا للغاية من إنتاج زيت فول الصويا من المصانع، وقيام أحد المصانع الكبرى بتصدير زيت الصويا الخام وبكيمات كبرى، ما أدى إلى غيابها كليا عن السوق المحلي، إضافة إلى التذبذب الشديد في أسعار بذرة فول الصويا في البورصات العالمية، والذي تسبب في عدم وضوح آلية لتسعر منتجات مصانع الاستخراج.

وتوقعت انفراجة للأزمة خلال فترة لا تقل عن شهرتقريبا- لعودة مصانع الاستخراج للعمل، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا توجد أي مؤشرات لعودة هذه المصانع للعمل بسبب تكدس مخازنهم بكميات ضخمة من فول الصويا.

ارتفاع أسعار الزيوت النباتية أدى إلى نقص المعروض من الزيوت

ارتفاع أسعار الزيوت النباتية أدى إلى نقص المعروض من الزيوت في ظل توقع انخفاض الإنتاج وزيادة الطلب على زيت النخيل والصويا واللفت ودوار الشمس، وانحسار المعروض من دول أمريكا الجنوبية وتراجع الإنتاج في الاتحاد الأوروبي، كما انخفض العرض بالبلدان المنتجة الرئيسة إضافة إلى الرسوم المفروضة على التصدير.