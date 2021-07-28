كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة تسريب امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2021 قبل بدء اللجان، مؤكدة أنّ جميع الأوراق المتداولة غير صحيحة ولا علاقة لها بالامتحان النهائي، وعلى الطلاب وأولياء الأمور عدم الالتفات لهذه الأوراق والتركيز فقط في الامتحانات النهائية، حيث يعقد الامتحان في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.

حقيقة تسريب امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2021 قبل بدء اللجان

وأضافت الوزارة، أنّ غرف العمليات المركزية حريصة على رصد أي محاولات لتسريب امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2021 قبل بدء اللجان، مؤكدة أنّه سيتم تطبيق عقوبات رادعة على أي طالب يصور الامتحان وينشره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعقد جميع الامتحانات في لجان مؤمنة جيدا.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنّ غرفة العمليات المركزية حرصت على كشف حقيقة تسريب امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2021 قبل بدء اللجان، مشددة على جميع الطلاب بتنفيذ التعليمات المدونة على أرقام الجلوس بشأن سير الامتحانات وعدم مخالفة تلك القواعد.

تعرف على حقيقة تسريب امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2021 قبل بدء اللجان

وأوضحت الوزارة، أنّ امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2021 يعقد ورقيا بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم، وسيتم تصحيح الامتحان إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، كما نفت الوزارة ما تردد بشأن تصحيح أي عينة عشوائية في الامتحانات.

يذكر أنّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنّ امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل منتظم دون أي معوقات، وسيتم إعلان نتيجة الامتحانات بعد الانتهاء منها بنحو 10 أيام، مؤكدا أنّ الوزارة كثّفت متابعتها للامتحانات في جميع المحافظات، وشددت على منع دخول الهاتف المحمول إلى اللجان.

وأضاف «شوقي» في تصريحات عنه، أنّه جرى تكثيف الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان الامتحانية لمواجهة فيروس كورونا، مشددا على الطلاب بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الطبية وعدم خلعها.