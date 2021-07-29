تكثيف أمني مشدد حول لجان الثانوية بالبداري في أسيوط

شهد محيط لجان الامتحانات في اسيوط، حالة استنفار أمني مكثف، حيث أغلقت قوات الأمن جميع الشوارع المؤدية للمدارس وانتشرت بمحيطها وخاصة في مركز البداري الذي شهد حالات غش جماعى خلال الأعوام السابقة، وفرضت قوات الأمن كردونات أمنية بمحيط كل مدرسة لمنع تسريب الامتحانات أو تداولها من خلال الطلاب وأولياء الأمور، كما تقوم القوات بتفتيش ذاتى مكثف لكل طالب قبل دخوله اللجنة.

ويؤدى اليوم 8910 طلاب بالثانوية العامة، شعبة أدبى، الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى فى 97 لجنة موزعين على محتلف مراكز المحافظة بينهم لجنة «سجن»، وسط تكثيف أمني وإستعدادات خاصة وإجراءات احترازية.

وقال محمد إبراهيم دسوقى وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط ورئيس غرفة عمليات الثانوية العامة أن عدد طلاب شعبة الأدبى الذين يؤدوا اليوم الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى يبلغ 8910 طلاب فى 97 لجنة.

وأضاف رئيس غرفة العمليات أنه لم يتم خلال الامتحانات السابقة رصد آية شكاوى من أسئلة الامتحان أو انتهاكات من قبل الطلاب تعطل عملية الإمتحان.

فيما سيطرت حالة من الرعب على طلاب الثانوية العامة القسم الأدبى من امتحان اللغة الأجنبية الأولى خشية أن يأتى الامتحان على غرار المواد السابقة سواء طول الامتحان وعدم كفاية الوقت للإجابة، أو يكون سهل ممتنع.

وذكر أحد الطلاب أن كثير من المواد السابقة سواء التاريخ أو غيره من المواد لم يتمكنوا من مراجعة الإجابة لأن الوقت لا يكفى إلا للإجابة فقط موضحا أن الطالب يقوم بالإجابة أولا فى «البوكليت»، أو ورقة الأسئلة ثم يعيد نقل الإجابة لـ«البابيل شيت»، الأمر الذى يستغرق وقتا طويلا ونخشى أن يكون الإنجليزى طويل كغيره من المواد السابقة سواء من حيث طول الامتحان أوصعوبة الأسئلة.