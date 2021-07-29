الشروط والخطوات المطلوبة للحصول على قرض اجتماعي من بنك ناصر

إذا أردت الحصول على قرض اجتماعي بضمان المرتب، يمكنك الحصول على هذا القرض من خلال بنك ناصر الاجتماعي، مقابل توافر مجموعة من الشروط والمستندات اللازمة، وترصد السطور التالية، الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعي، كما يلي:

الشروط

1) منح القروض الاجتماعية بضمان الراتب وتكون في الحالات التالية:

- زواج المقترض أو زواج أحد ممن يعولهم «زواج أول مرة بالنسبة المستفيد».

- مرض المقترض أو من يعوله من الدرجة الأولى «الأب، الأم، الزوجة، والأبناء».

- مساعدة دراسية للأبناء.

2) الاقتراض بضمان المرتب وشروطه:

- لا تقل مدة خدمة المقترض الفعلية عن 3 سنوات.

-لا يكون طالب القرض مدينا بالتزامات أو أقساط مستحقة على مرتبه يزيد مجموع أقساطها الشهرية إضافة إلى قسط القرض المطلوب عن ربع المرتب، إلا في حالة تحويل مرتبه بالبنك.

- أن يقدم المقترض ضامنا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، على ألا تقل مدة خدمته الفعلية عن 3 سنوات ويسمح مرتبه بخصم القسط الشهري حال إيقاف صرف مرتب المقترض لأي سبب.

المستندات المطلوبة

1) صورة بطافة الرقم القومي للمقترض والضامن.

2) بيان بالرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد (من مكتب التأمينات).

3) بيان مفردات المرتب للمقترض والضامن.

4) في حالة قرض الزواج: يتم تقديم أصل وثيقة 4 عقد قران بالنسبة للمسلمين أو الطوائف المسيحية، شرط ألا يكون مضى على تاريخ عقد القران بالنسبة للمسلمين أو محضر الخطبة 7 سنوات حتى تاريخ طلب القرض، أما بالنسبة للطوائف المسيحية فعقد الزواج بالنسبة للطوائف المسيحية مقام محضر الخطبة في الأحوال التي لا يتم فيها تحرير محضر الخطبة.

5) في حالة قرض العلاج: يتم تقديم شهادة طبية 5 حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

6) في حالة قرض الحالات الملحة والطارئة: يتم 6 تقديم المستندات الدالة على الحالة التي يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص.

بعد استيفاء الشروط وتجهيز الأوراق المطلوبة يتم التوجه بها إلى بنك ناصر الاجتماعي واستلام نموذج الحصول على الخدمة من الفرع واستيفائه من جهة العمل، ويفتح البنك بعد ذلك حسابا جاريا للمقترض بالبنك إذا لم يكن لديه حساب بنكي، ويتم تحويل قيمة القرض على الحساب في غضون أسبوع.