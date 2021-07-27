في حال حصول الأب أو الأم على قرض.. هل يجوز للأبناء الاستفادة من مبادرة المركزي؟

أسئلة عدة، تدور داخل أذهان المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، ومن ضمنها إمكانية استفادة الأبناء من مبادرة التمويل العقاري، في حالة استفادة الأب أو الأم من تمويل عقاري من قبل.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الزوج والزوجة كيان واحد بالنسبة لمشروعات الإسكان ومبادرة «المركزي» للتمويل العقاري، لكن بالنسبة للأبناء يتاح لهم فرصة الاستفادة من المبادرة، بغرض الزواج، والسكن الدائم، وليس غلق الشقة، بشرط أن لا يقل عمرهم عن 21 عاما عند التقديم للحجز.

وتعد مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة 3 % متناقصة، وسداد لمدة تصل إلى 30 عاما كحد أقصى.

أما بالنسبة للشروط الأساسية للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو لزوجته أو الأولاد القُصّر أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

وتنطبق مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، على المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 بسعر عائد 8% (يحسب على أساس متناقص)، حال استيفائهم شروط المبادرة الجديدة محل القرار وذلك من تاريخ العمل بها.

وتتمثل شروط مبادرة التمويل العقاري، في أن تكون الوحدة السكنية المستفيدة من المبادرة كاملة المرافق، كاملة التشطيب، قابلة للتسجيل، وليس عليها أي مخالفات.

كما تشترط مبادرة التمويل العقاري، أن تكون الوحدة السكنية، بغرض السكن الدائم، وليس السكن الموسمي أو السياحي، وألا يزيد الدخل الشهري لمحدودي الدخل على 4.5 ألف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة على 350 ألف جنيه.

أما قيمة القسط الشهري ضمن مبادرة التمويل العقاري، تبلغ 1027 جنيهًا، ويحظر بيع الوحدة السكنية ضمن المبادرة قبل 7 سنوات من التعاقد عليها.