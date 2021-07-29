إحلال وتجديد سيارات الأجرة المخصصة لنقل الركاب بمحافظة قنا

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم الخميس، بحضور كل من حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد وجميع وكلاء الوزارة ورؤساء الوحدات المحلية للمدن ورؤساء شركات المرافق .

ووافق المجلس على تعديل قرار التخصيص رقم 368 لسنة 2010 الخاص بإنشاء مكتبة ثقافية بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة من 800 م إلى 622 م وذلك لتعارضها مع إنشاء مشروع الصرف الصحى بالقرية كما وافق المجلس على استبدال سيارات «الكبود»، الأجرة بسيارات جديدة مناسبة وآدمية لنقل الركاب وذلك بالنسبة للسيارات التى لم يمض على انتهاء ترخيصها عام ولم يتمكن مالكها من الإحلال خلال هذه الفترة .

كما وجّه محافظ قنا مسئولى الوحدات المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بإرسال عدد من مقترحات المشروعات إلى شركة ضمان مخاطر الإئتمان لدراستها واختيار المناسب منها تمهيدا لتوفير التمويل اللازم لها بتسهيلات كبيرة، مؤكدا أن الشركة تهدف إلى تقديم الدعم لإقامة مشروعات إنتاجية مستدامة بمختلف ربوع المحافظة، موجها مسئولى الأجهزة التنفيذية التى تم ربطها على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بسرعة الرد على الشكاوى والتفاعل معها لتحقيق رضاء المواطن على مستوى الخدمات المقدمة له .

وعلى هامش الإجتماع استعرض محافظ قنا خطط المديريات الخدمية وشركات المرافق لتقديم الدعم وتحقيق التنمية المستدامة بقريتى أبو حزام وحمرا دوم ، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى إلى إحداث تنمية حقيقية ومستدامة بالقريتين وتوفير مناخ آمن لأهالينا وأطفالنا لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعى .