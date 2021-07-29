لجنة روسية تتفقد مطار الغردقة الدولي قبل استئناف حركة الطيران الروسي

يستقبل مطار الغردقة الدولي، وفد صحي روسي، برفقة لجنة من وزارة السياحة، اليوم، لمتابعة وتقييم الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة ضد فيروس كورونا في صالات السفر والوصول.

وتشمل زيارة الوفد الصحي الروسي تفقد الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق وعدد من المنتجعات السياحية والمنشآت الصحية ومعامل التحاليل والحجر الصحي، وتشمل الزيارة أماكن استقبال وإقامة السائحين وإمكانيات المستشفيات ومعامل التحاليل والمؤسسات الطبية ومراكز تلقي لقاحات كورونا للسائحين.

ومن المقرر أن يعد الوفد الروسي، تقرير بنتائج الزيارة يشمل الإجراءات الاحترازية المتبعة استعدادا لعودة السائحين الروس إلى المنتجعات السياحية بالغردقة وتقديم نتائج تقريرها.

وأشار عصام علي الخبير السياحي بالبحر الأحمر أن زيارة الوفد الصحي الروسي للغردقة جاءت عقب زيارة الوفد لمطارات القاهرة وشرم الشيخ، وذلك لتقييم الوضع الوبائي والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف الخبير السياحي لـ«الوطن»، أن وسائل الإعلام الروسية أبرزت قدرة مصر التنافسية على وضع حزم سياحية أفضل من تركيا وقبرص واليونان وتونس، مشيراً إلى التنسيق بين الجانبين المصري والروسي وتم الاتفاق علي تسيير 5رحلات روسية لكل من الغردقة وشرم الشيخ أسبوعيا وفي حالة إيجابية التقرير سيتم زيادة رحلات الطيران السياحية إلى 20 رحلة أسبوعيا لمطارات الغردقة وشرم الشيخ.

يذكر أن لجنة من الأمني الروسي، أجرت زيارة تفقدية إلى مطار الغردقة أواخر شهر يونيو الماضي استمرت لمدة 6 أيام أجرت خلالها التفتيش علي الإجراءات الأمنية بالمطار ، وأعدت اللجنة تقرير الوضع الأمني ورفعته إلى السلطات الروسية.