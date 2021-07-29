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الجامعة الإلكترونية الأهلية تفتح باب القبول لطلاب الشهادات العربية والأجنبية

عبد السلام: الجامعة ستتولى إجراءات المعادلة بالتنسيق مع مجلس الجامعات

كتب:

أحمد أبوضيف
09:36 ص | الخميس 29 يوليو 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تعلن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية برئاسة الدكتور هشام عبد السلام، عن فتح باب القبول والتسجيل للطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية، وذلك عن طريق التقديم المباشر بمقرات الجامعة، بكليتي الحاسبات والمعلومات وإدارة الأعمال.

وأوضح رئيس الجامعة أنها ستتولى إجراءات أعمال المعادلة للشهادات وسيتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل أمانة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية قبل التسجيل النهائي.

وأضافت الجامعة في بيان صادر لها اليوم، أن الأوراق المطلوبة من الشهادات العربية:

1. أصل الثانوية موثق من السفارة والخارجية المصرية ومعتمد

2. أصل  شهادة الميلاد

3. صورة البطاقة

4. 6 صور شخصية 

5. نموذج 2 جند و 6 جند للذكور

والشهادات المطلوبة من الثانوية السعودية:

1. أصل الصفين الثاني والثالث الثانوي موثق من الخارجية المصرية أو الشكل الجديد.

2. بيان امتحان القدرات

3. أصل شهادة الميلاد

4. صورة البطاقة

5. 6 صور شخصية

6. نموذج 2 جند و6 جند للذكور.

وأوضحت أن الأوراق المطلوبة من IG:

1. أصل الشهادة لعدد 8 مواد O Level  بحد أدنى تقدير "C" على أن تكون إحداها اللغة الإنجليزية.

2. أصل شهادة الميلاد

3. صورة البطاقة

4. 6 صور شخصية 

5. نموذج 2 جند و6 جند للذكور

وأشارت إلى أن الأوراق المطلوبة من الدبلومة الأمريكية:

1. أصل شهادة الميلاد

2. أصل الشهادة الإعدادية أو مستخرج رسمي منها بشرط أن يكون (بيان درجات) أو تسلسل دراسي ابتداءً من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي

3. أصل شهادة GPA(Grades 10 – 11 – 12  ) وإذا كان الطالب درس في أكثر من مدرسة يتم عمل شهادة منفصلة (بيان درجات لكل Grade) ويتم توثيق الأوراق واعتمادها من الإدارة العامة للامتحانات بشارع قصر العيني بالقاهرة.

4. أصل شهادة السات، مع قيام الطالب بطباعة نسخة من درجات السات من موقع College BoardأوEST وACT.

5. إفادة من إدارة التعليم الأجنبي والخاص بوزارة التربية والتعليم باعتماد المدرس

6. Username and Password  الخاص بامتحان السات

7. صورة البطاقة

8. 6 صور شخصية 

9. نموذج 2 جند و6 جند للذكور.

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