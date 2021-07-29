قفزت من الطابق الثالث أثناء سهرة حمراء.. نقل فتاة لمستشفى دسوق المركزي

شهدت مساكن شارع الاستاد بمدينة دسوق في كفر الشيخ، إلقاء فتاة نفسها من الطابق الثالث بإحدى العمارات، أمس الأربعاء، بسبب خلاف بينها وشابين خلال قضاء سهرة حمراء.

البداية بورود إشارة لقسم شرطة بندر دسوق، من المستشفى العام، بوصول «أ.هـ»، 20 عامًا، تقيم بمدينة قلين، مصابة بكسور في الجسم، إثر سقوطها من شرقة شقة بالطابق الثالث بمساكن شارع الإستاد.

جرى نقل الفتاة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى دسوق العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها، تبين إصابتها بكسر في منطقة الحوض، وسحجات، وكدمات، في أنحاء متفرقة بالجسم.

كشفت التحقيقات التي أجريت تحت إشراف العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، عن مرافقة الفتاة المذكورة كل من «ع.م»، 24 عامًا، حداد، و«ا.إ»، 35 عامًا، لقضاء سهرة حمراء مع الأول، ووقع خلاف بين الفتاة والشاب الثاني لرفضها ممارسة الرذيلة معه، فألقت نفسها من الطابق الثالث في محاولة للهرب منه، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.