غدا.. طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية يمتحنون الأحياء والاستاتيكا

يؤدي صباح غد السبت، الموافق 31 يوليو الجاري، طلاب الشعبة العلمية، البالغ عددهم 393 ألفا و21 طالبا، امتحانات الثانوية العامة 2021، في مادة الرياضيات التطبيقية «الأستاتيكا» لشعبة علمى رياضة من الساعة 10 صباحا وحتى 12 ظهرا، فيما يؤدي طلاب شعبة العلمى علوم امتحان مادة «الأحياء» من الساعة 10 صباحا وحتى واحدة ظهرا، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى الفيروس.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة 2021، تسير بشكل منضبط منذ بدايتها، دون حدوث أى معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية، مؤكدا أنه تم حرمان 22 طالبا من الامتحانات لمدة عامين متتاليين، بسبب قيامهم بتداول أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، منوها إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستنتهي يوم الاثنين الموافق 2 أغسطس المقبل.

وأضاف شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021، أعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، سواء في أسئلة امتحانات الشعبة العلمية أو الأدبية، منوها إلى أن أعمال تصحيح أوراق الامتحانات مستمرة، وطل طالب سيحصل على درجاته التى يستحقها.

وكان المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، قد كشف عن شرائح زيادة المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة، للعام الدراسي الجديد 2022، لافتا إلى أن جميع المدارس الخاصة، أنهت كافة استعداداتها النهائية، لبداية العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر المقبل.

وأوضح «علام» أن جميع المدارس الخاصة، تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

وقال رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، إن شرائح زيادة المصروفات في المدارس الخاصة، للعام الدراسي الجديد 2022، طبقا للكتاب الدوري الوزاري والزيادات السنوية المقررة، الخاص بالمصروفات، تتمثل في:

ـ المصروفات أقل من 2000 جنيه ستكون الزيادة 25%.

ـ المصروفات من 2000 إلى 3000 جنيه ستكون الزيادة 20%.

ـ المصروفات من 3000 إلى 5000 جنيه ستكون الزيادة 15%.

ـ المصروفات من 5000 إلى 10000 جنيه ستكون الزيادة 10%.

ـ المصروفات التي أكثر من 10000 جنيه ستكون نسبة الزيادة 7%.