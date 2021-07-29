تجديد شهادة «الأيزو 17025» لمعمل محطة مياه «أبو شلبي» بمركز فاقوس

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس عبد الشافي عبد العزيز رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي، لحصول معمل محطة أبو شلبي لمياه الشرب بمركز فاقوس على تجديد شهادة الإعتماد للأيزو 17025 بعد إجتيازه لإجراءات المراجعة الخارجية لنظام إدارة الجودة وفقاً للمعايير القياسية والدولية من قبل هيئة «الإيجاك»، الدولية.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي، اليوم، على ضرورة الالتزام بإنتاج مياه نقيه مطابقة للمواصفات وكذلك التعرف على نتائج العينات التي تفحص بمعامل شركة مياه الشرب حتى يتثنى إتخاذ الحلول الفورية لمعالجة أي مشكلة، مؤكداً ضرورة التنسيق بين معامل مديرية الصحة ومعامل شركة المياه والعمل كفريق واحد من أجل الصالح العام وصحة المواطن الشرقاوي.

وأشاد محافظ الشرقية بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأداؤها المتميز في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف لهم.

وأشار المهندس عبد الشافي عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن حصول الشركة على تجديد إعتماد شهادة الأيزو لمعمل محطة أبو شلبي لمياه الشرب وبدون أي ملاحظات كان نتيجة لتضافر جهود جميع العاملين بالشركة وسعي الشركة إلى توفير كافة سبل الدعم لتطوير منظومة الجودة بهدف تقديم كوب ماء نظيف للمواطنين.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.