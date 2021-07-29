كورونا في مصر.. "الصحة" تستعد للموجة الرابعة وتخوفات من «دلتا بلس»

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن متحور فيروس كورونا «دلتا بلس» ليس بعيدًا عن دخوله مصر، ونتمنى ألا يحدث ذلك، ولكن هناك سيناريوهات متوقعة للموجة الرابعة من كورونا في مصر، متابعا أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تعمل على تحديث البروتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا، وتقوم بتزويد أدوية لتحفيز مناعة الجسم ضد أي تحورات جديدة للفيروس.

"حسني": «دلتا بلس» سريع الانتشار

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في تصريحات لـ«الوطن»، أن متحور كورونا «دلتا بلس» تكمن خطورته في أنه سريع الانتشار، مشيرا إلى أهمية التطعيمات بلقاح كورونا ودورها في تخفيف حدة الأعراض التي تظهر وتجعلها بسيطة ومتوسطة، مؤكدا أن البروتوكول العلاجي الذي تم وضعه ويتم تحديثه خلال فترات، ساهم كثيرا في ارتفاع معدلات الشفاء لفيروس كورونا.

وتابع «حسني» أن الدولة المصرية تعمل على تنوع مصادر اللقاحات للمواطنين وتسعى إلى التوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين، مشيرا إلى وصول عدد مراكز تلقي لقاح كورونا إلى 430 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية.

الأعراض الجانبية للقاح كورونا

وطمأن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، المواطنين، بشأن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، قائلاً إن جميع الأعراض بسيطة وتحتاج إلى راحة وتزول في غضون يومين، خاصة بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، أما الجرعة الثانية لا تشعر بشيء، فهي تحفيزية للجرعة الأولى.

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بضرورة الإسراع لحجز لقاح كورونا عبر موقع تسجيل لقاح كورونا، حيث قالت الوزارة إنها الجهة الوحيدة المنوطة بتطعيم المواطنين، ولا صحة لتوفير أي جهة للقاح سوى وزارة الصحة والسكان، موضحة أن هناك فئات مستحقة للتطعيم وهي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ويجب الانتهاء من تطعيمهم في البداية.

وأكدت وزارة الصحة رفع درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.