بـ«إيد متجبسة».. وزيرة التضامن تشارك إحدى بنات دور الأيتام فرحة الماجستير

كبرت «جيهان» لتجد نفسها في إحدى دور رعاية الأيتام، فقد كتب لها الله أن تعيش دون أب وأم، ولكنها أصرت على مقاومة ظروفها فعشقت العلم وأكملت جميع مراحل تعليمها بنجاح وتفوق كبيرين، لتقرر أن تخوص مرحلة الدراسات العليا وتكلل هذه المسيرة بالحصول على درجة الماجستير.

ورغم وضعها لجبيرة على أحد ذراعيها، أبت وزيرة التضامن الاجتماعي، الأم قبل أن تكون ذات منصب، أن تترك «جيهان» وحدها في مثل هذا اليوم؛ لتكون لها الأب والأم، وتشعرها بأجواء عائلية، يريدها كل طالب أو خريج في مثل هذ التوقيت، استنادًا إلى قول الله تعالى: «فأما اليتيم فلا تقهر»، احتنضتها وشاركتها فرحة النجاح، وقفتا معًا يلتقطا الصور التذكارية في مشهد مبهج لن تنساه الفتاة.

وشهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، مناقشة رسالة ماجستير لإحدى بنات دور الأيتام المتفوقين علميا لتشجيعها أثناء المناقشة ودعمها ومشاركتها فرحتها وتهنئتها، حرصا منها على تقديم سبل الدعم لكافة أبناء دور الرعاية المتفوقين علميا.

وصرحت «القباج» بأن حضورها مناقشة رسالة الماجستير لـ«جيهان» جاء كرسالة صريحة للجهد الذي يبذله أبناء دور الرعاية لإحراز التفوق العلمي والمهني؛ لتسهيل دمجهم في سوق العمل وفي المجتمع، مضيفة أن الجميع يشعر بالفخر تجاه شباب يحتذى به في تخطى الصعاب لتحقيق مستقبل أفضل لهم.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها تشرفت بحضور مناقشة الرسالة، مؤكدة أنها تشعر بسعادة حقيقية لإصرار «جيهان» على استكمال رسالتها العلمية وهو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق مستقبل واعد وسعيد لأبناء دور الرعاية، موضحة أن الوزارة حريصة على استمرار التواصل معهم وتقديم المشورة لهم في أي وقت.

القباج: تعظيم قدرات أبناء دور الرعاية وتمكينهم علميا ومهنيا

وأكدت أن الفتيات والأولاد في دور الرعاية لهم كافة الحقوق وتدعمهم الوزارة بأقصى ما يمكن لتعظيم قدراتهم وتمكينهم علميا ومهنيا.

الطالبة حصلت على 90% في الثانوية العامة

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص الشكر والتقدير لكلية التربية الرياضية جامعة حلوان؛ لدورها في دعم الطالبة لاستكمال مسيرتها العلمية.

وأوضحت أن جيهان تتميز بالتفوق العلمي وحصلت على الثانوية العامة بمجموع 90٪؜ والتحقت بكلية التربية الرياضية وجاء ترتيب تقديرها الأولى على القسم والرابعة على مستوى الكلية، وبعد التخرج عملت معيدة في جامعة السادات وجامعة بني سويف لمدة عام.

وقالت «القباج» فى تصريحات سابقة لها، إنها منذ تقلدها منصب الوزارة اهتمت بالفئات الأولى بالرعاية، موجهة رسالة لأبناء دور الرعاية، قائلة: «أحب أشوفكم أقوياء وراسكم مرفوعة».