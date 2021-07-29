تامر حسني مهنئا «واما» على «نجمة معدية»: «أصدقاء الطفولة»

هنأ الفنان تامر حسني، فريق واما بعد طرح أحدث أعمالهم الغنائية بعنوان «نجمة معدية» على موقع يوتيوب.

ونشر تامر حسني مقطع من أغنية «نجمة معدية» على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق قائلا، «ألف مبروك لأصدقاء الطفولة والفصل الدراسي بالكونسيرفتوار، حبايب قلبي نجوم فريق واما».

وأضاف، «ألف مبروك نجوم ريكورد الغاليين والمنتج الكبير ياسر خليل، بالتوفيق والنجاح».

أغنية «نجمة معدية» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب بمناسبة موسم الصيف.

«نجمة معدية» كلمات وألحان عزيز الشافعي

وقال أحمد الشامي، عضو فريق واما لـ«الوطن» إن الأغنية مفاجأة مدوية للجمهور نظرا لقوة وبهجة الأغنية التي كتبها ولحنها عزيز الشافعي وتعد لونا جديدا على الفريق.

يذكر أن آخر ألبومات «واما» كان «الصيف ابتدى»، والأغنية من كلمات هاني رجب، وألحان مديح حسين، وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج «نجوم ريكوردز»، بالتعاون مع «هاي واي»، يأتي طرحها لتكون الثانية بعد أغنية «شمس بحر»، وتم التعاون فيها مع الشاعر تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدي.

وتقول كلمات أغنية «الصيف ابتدى»: «الصيف ابتدى هنغير جو كل ما نكبر كل ما نحلو.. العمر ماهوش بالسن ده لو يتقاس هنحتاااااس.. الدنيا قمر فيها ناس حلويين غيروا أسلوب ليه ملل وروتين.. واللي هيتشائم افلتوا وسيبوه لا سلام ولا كلام.. غيروا موود غيروا موود.. اخرجوا انزلوا اشتروا ورد».