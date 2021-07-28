إيرادات فيلم «مش أنا» لـ تامر حسني وحلا شيحة تتجاوز 38 مليون جنيه

شهدت إيرادات فيلم مش أنا، للفنانين تامر حسني وحلا شيحة انخفاضا ملحوظا، أمس الثلاثاء، حيث لم تتجاوز النصف مليون جنيه، مقارنة بالأرقام التي حققها العمل طوال الأيام الماضية. وحقق فيلم «مش أنا»، إيرادات وصلت إلى 542 ألف جنيه، أمس الثلاثاء، فيما حقق الفيلم في أسبوعه الخامس قرابة الـ8 ملايين جنيه، بينما تجاوزت إيرادات العمل منذ طرحه في السينمات قبل شهر تقريباً، الـ38 مليون جنيه.

أحداث وأبطال فيلم مش أنا

وتدور أحداث فيلم «مش أنا»، حول شاب يدعى حسن، ويجسد دوره الفنان تامر حسني، مصاب بمرض نفسي، ودائم التواجد مع والدته الفنانة سوسن بدر؛ لأنها أيضا مريضة.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب تامر حسني حلا شيحة، وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبدالعظيم وشيرين وفايز المالكي، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد عبدالرحمن، من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

أزمة بين حلا شيحة وتامر حسني

وكانت أزمة قد نشبت خلال الأيام الماضية بين حلا شيحة وتامر حسني، بسبب بعض مشاهد الفيلم التي عرضت من خلال كليب «بحبك»، حيث قالت بطلة الفيلم، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم، وفي أيام ذي الحجة، أيام مباركة وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه.. واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا، وتأكيده إنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي إنه هيحترم رغبتي.. إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح».