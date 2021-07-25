بعد نجاح حفله بالعلمين.. 5 أشياء لن تراها إلا في حفلات تامر حسني

نجاح كبير شهده حفل النجم تامر حسني بمدينة العلمين، مساء الأربعاء الماضي، وسط حضور جماهيري كبير من مختلف الأعمار والفئات، الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الماسة لصيف 2021.

حفل تامر حسني في دولة الإمارات

ولم تمر 48 ساعة على حفل العلمين، ليحيي تامر حسني حفلاً آخر بإمارة أبوظبي مع جمهوره بدولة الإمارات، حيث أعرب عن اعتزازه بهذا الحفل عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: «شكراً لكل الجماهير الغالية من الإمارات الحبيبة وكل جاليات الوطن العربي التي حضرت الحفل، كانت حفلة فوق الرائعة».

وبعد نجاح الحفلين الأخيرين لتامر حسني، ترصد «الوطن» 5 أشياء لن تجدها إلا في حفلات الأخير.

- طريقة دخول تامر حسني إلى المسرح تتسم دوماً بالاختلاف والإبهار، وكان آخرها هبوطه علي الجمهور من أعلى المسرح على ما يُشبه «السقالة» المحاطة بالعديد من الألعاب النارية، وذلك على نغمات أغنية «قولني كلام» التي تفاعل معها الحضور علي نحو كبير.

طريقة دخول تامر حسني إلى المسرح

وفي إحدى الحفلات السابقة، اختار «حسني» أن يطل على جمهوره من أسفل المسرح، مُستخدماً «سوستة» مطاطية انطلقت من الأسفل حاملة إياه للأعلى، ليغني أغنية «لو هكون غير ليك» التي ألهبت حماس الحضور آنذاك.

- اعتياده على مشاركة الفرق الراقصة الرقص على نغمات أغنياته، وذلك من خلال تقديم «شو» استعراضي متفق عليه في البروفات التي تسبق حفلاته.

- حرصه على الصلح بين الأحبة وتوفيق الأوضاع بينهم، وكان أشهر المواقف في هذا الشأن قبل أعوام عدة، وذلك حينما طالبه أحد معجبيه بالغناء لحبيبته ليصالحها عبر هاتفه، حيث التقط تامر حسني الهاتف وسأله: «سايبين بعض ولا ايه؟»، ليغني للفتاة أغنية «حد شبهه» وسط صيحات الجمهور.

وفي حفل آخر قبل أشهر عدة، لاحظ تامر حسني صياح شاب وفتاة من وسط الجماهير، حيث لفتا انتباهه صياحهما بشكل دفعه لتوجيه سؤال للأخيرة قائلاً: «ده خطيبك؟» لتجيب: «لسه»، حيث داعب الشاب بقوله: «اخطبها بكرة يالا» ويهدي لهما أغنية «نور عيني».

- مداعبته للأطفال الصغار على خشبة المسرح، حيث استجاب لدعوة أم بالتقاط ابنتها، وقام بوضعها على قدمه وقال لها: «سمعينا حاجة من ألحانك» لتبتسم الطفلة فيسألها: «بتضحكي علي ايه؟ أنتي عارفة أنا مين أصلاً؟» لتطلق الطفلة صرخة طفولية أمام الميكرفون، فيقول حسني لها: «وإيه تاني؟ وإيه اللي حصل بعد كده؟»

دعمه للمواهب الغنائية في حفلاته، وأبرزهم المطرب خالد منيب، نجل شقيق المطرب الراحل عامر منيب، الذي قام بغناء أغنيته الجديدة «ناويلي على إيه» وشاركه حسني غنائها.

وقبل 9 أعوام، أعطى تامر حسني المطربة علياء حسني فرصة الغناء أمام جمهوره على نغمات أغنية «اطمن»، وهي من كلمات وألحان تامر حسني ومحمد رحيم.