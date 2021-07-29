مصروفات الجامعات الأهلية 2021.. «علوم التمريض» بـ31 ألف جنيه

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقعها الرسمي، مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة 2021 «العلمين، الجلالة، المنصورة، والملك سلمان»، وقواعد التنسيق الخاصة بها، وطرق التقدم والأوراق المطلوبة والاختبارات التي يجب على الطلاب إجراؤها، كشرط أساسي للقبول، حيث أكد عدد من رؤساء الجامعات الأهلية الجديدة، استعدادهم التام لتنسيق القبول بالجامعات 2021، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، أبرزها إلزام الجميع بضرورة ارتداء الكمامة.

مصروفات الجامعات الأهلية 2021

مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية: 43 ألف جنيه.

مجال اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

مجال الدراسات القانونية: 45 ألف جنيه.

مجال العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

مجال السياحة والضيافة: 40 ألف جنيه.

مجال الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيه.

مجال الفنون: 49 ألف جنيه.

مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة.. طب بشري بـ105 آلاف جنيه

مجال العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه.

مجال علوم وهندسة الحسابات: 69 ألف جنيه.

مجال العمارة: 69 ألف جنيه.

مجال علوم وهندسة المنسوجات: 58 ألف جنيه.

مجال الصناعات التكنولوجية: 39 ألف جنيه.

مجال العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

مجال الغذاء والصناعات الغذائية: 43 ألف جنيه.

مجال الزراعات الصحراوية: 43 ألف جنيه.

مجال الطب: 105 آلاف جنيه.

مجال طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

مجال العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

مجال العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

مجال تكنولوجيا العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

مجال علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

مجال الطب البيطري: 60 ألف جنيه.

وفي ذات السياق، أعلن عدد من الجامعات الخاصة مصروفات العام الدراسي الجديد 2021، قبل انطلاق أعمال التنسيق والتقدم لها، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة التي أقرها خلال الفترة الماضية.