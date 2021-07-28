كل ما تريد معرفته عن اختبارات القبول والقدرات في الجامعات الأهلية

أعلن مكتب التنسيق والقبول لطلاب الجامعات المصرية الأهلية «جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة» عن الآتي:

- انعقاد اختبار قبول لطلبة الشهادات المعادلة يوم الاثنين الموافق 2 أغسطس 2021 بمراكز اختبار معتمدة ومجهزة لراحة الطلاب.

- بالنسبة للطلاب المقيمين حاليًا خارج البلاد، يمكنهم التواصل مع أحد إدارات شؤون الطلبة لإحدى الجامعات الأربعة حتى يتسنى عمل الإجراءات اللازمة لهم.

- وعلى الطلاب استكمال خطوات التسجيل وملء الرغبات حتى اليوم الأربعاء الموافق 28 يوليو الساعة 5 مساءً، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن جميع التفاصيل الخاصة بإجراءات الاختبار.

اختبارات القبول في الجامعات الأهلية

- لتسهيل عملية اختبارات القبول النظرية، جرى تقسيم المجالات وبرامجها المختلفة على 5 قطاعات رئيسية (قطاع العلوم الهندسية والتكنولوجية، قطاع العلوم الأساسية، قطاع العلوم الطبية والصحية، قطاع الدراسات الإنسانية، وقطاع الفنون).

- وإضافة إلى اختبارات القبول، تحتاج برامج قطاع الفنون وبرامج العمارة إلى اختبارات قدرات تعقد في الجامعات.

- يحق للطالب التسجيل لاختبارات القبول في أكثر من قطاع.

- بعد إتمام عملية التسجيل، سيتم تحديد القطاعات التي يجب أن يتقدم الطالب لاختبارات القبول بها، ويحدد له القيمة المطلوب سدادها، وتوجيهه لكيفية التسديد إلكترونيا.

- يسدد الطالب مبلغ 750 جنيهًا عن التسجيل لدخول اختبار القبول للقطاع الأول، و500 جنيه للتسجيل لدخول اختبار القبول لأي قطاع آخر.

- التسجيل لاختبار القبول لأي قطاع، تتيح للطالب تسجيل رغبته في أي برنامج مدرج تحت هذا القطاع.

- في حالة الاستقرار على رغبات الطالب وبالتالي الارتباط باختبارات قبول محددة، يتم تسديد الرسوم المطلوبة، ولو قام الطالب بعد ذلك بتعديل الرغبات فلن يكون لذلك تأثيرًا على إلغاء رغبات برامج مدرجة بقطاع محدد سددت رسوم الاختبار له، أما إذا أراد إضافة برامج لرغبات جديدة في قطاع جديد فعليه تسديدها.

- بالنسبة للطالب الذي سدد رسوم اختبارات بعد تسجيله المبكر، فإنّه سيتم اعتبار ما تم تسديده في حساب المطلوب سداده.

- اختبارات القبول في مستوى الطالب المتوسط في الثانوية العامة.

- سيتم عقد اختبارين لكل طالب: الأول في المعلومات العامة التحصيلية القطاعية، والثاني في التفكير النقدي (critical thinking).

- يكون للطالب المسجل في اختبارات أكثر من قطاع، أن يتم حضوره اختبارات تلك القطاعات.

- تُعقد اختبارات القبول في مراكز اختبارات إلكترونية بالجامعات المصرية، ويتم تحديدها بأقرب مركز للمحافظة التي ينتمي لها الطالب.

- ترسل تفاصيل بشأن الاختبار ومكان وموعد انعقاده لكل طالب على البريد الإلكتروني.

- يسلّم الطلاب الحاصلين على شهادات معادلة، نسخة ورقية من شهاداتهم على المسؤول الموجود في قاعة الاختبار.