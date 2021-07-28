«الطب» بـ105 آلاف جنيه.. اعرف مصروفات الجامعات الأهلية

أيام قليلة وينتهي مارثون امتحانات الثانوية العامة، ويستعد الطلاب لمرحلة جديدة، وهي اختيار الكلية والجامعة المناسبة، التي تتنوع ما بين حكومية، وأهلية، وتعتبر الأخيرة اختيار كثير من أولياء الأمور خاصة في حالة كان الطالب يرغب في دخول كلية معينة، لكن مجموعه غير مناسب لها.

وأعلنت الجامعات الأهلية، أن العام الدراسي الجديد، سيشهد الدراسة بالجامعات الأربعة وهو جامعة الملك سلمان، والجلالة، والعلمين، والمنصورة الجديدة.

كما تم الإعلان عن المصروفات الدراسية للبرامج والمجالات الأكاديمية للعام الجامعي الجديد 2021 – 2022.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المختلفة، التي تقدمها جريدة «الوطن» لأبنائنا الطلاب في مجال التعليم، نستعرض في التقرير التالي، المصروفات الجامعية التي تم إقرارها من الجامعات الأهلية الأربع، في التقرير التالي..

مصروفات الدراسة بالجامعات الأهلية الأربعة

مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه

مجال اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه

مجال الدراسات القانونية 45 ألف جنيه

مجال العلوم الإدارية 46 ألف جنيه

مجال السياحة والضيافة 40 ألف جنيه

مجال الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه

مجال الفنون 49 ألف جنيه

مجال العلوم الهندسية 69 ألف جنيه

مجال علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه

مجال العمارة 69 ألف جنيه

مجال علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه

مجال الصناعات التكنولوجية 39 ألف جنيه

مجال العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه

مجال الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه

مجال الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه

مجال الطب 105 آلاف جنيه

مجال طب الأسنان 97 ألف جنيه

مجال العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه

مجال العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه

مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه

مجال علوم التمريض 31 ألف جنيه

مجال الطب البيطري 60 ألف جنيه

ويشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات، شكل لجنة للإشراف والمتابعة لتنسيق القبول بالجامعات الأهلية بالعام الدراسي الجديد، كما تم بدء اختبارات القبول لطلاب شهادات المعادلات العربية والأجنبية.