الداخلية في 24 ساعة.. ضبط 176 قطعة سلاح ناري و179 قضية مخدرات

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضبط 176 قطعة سلاح ناري و179 قضية مخدرات، وتنفيذ 80 ألفًا و908 أحكام قضائية متنوعة خلال 24 ساعة.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، بتنفيذ حملات أمنية مكبرة على مستوى محافظات الجمهورية، في إطار الجهود المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ونجحت الحملات في تحقيق عدة نتائح إئجابية على النحو التالي:

أسلحة بيضاء ونارية

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 176 قطعة سلاح ناري بحوزة 155 متهمًا، بواقع 21 بندقية آلية، و30 بندقية خرطوش، وثماني طبنجات، و117 قطعة فرد محلي، و25 خزينة متنوعة، و215 طلقة متنوعة الأعيرة، و192 قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ أحكام

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تمكنت الداخلية من تنفيذ 80 ألفًا و908 أحكام قضائية متنوعة، بواقع 367 حكمًا جنائيًّا، و24 ألفًا و749 حكم حبس جزئي، و7453 حكم حبس مستأنف، و39 ألفًا و648 حكم غرامة، و11 ألفًا و391 مخالفة.

قضايا مخدرات

وتمكنت حملات مديريات الأمن على مستوى المحافظات، في مجال ضبط قضايا المخدرات، من ضبط 179 قضية مخدرات بإجمالي 193 متهمًا ضُبط خلالها 42٫820 كيلو جرام بانجو، و8٫555 كيلو جرام حشيش، و4٫604 كيلو جرامات هيروين، و3,147 كيلو جرام بودر، و2,590 كيلو جرام إستروكس، و1,489 كيلو جرام شابو، و170 جرام فودو، و100 جرام أفيون، إلى جانب 1908 أقراص مخدرة.

ضبط متهمين

وأسفرت حملات الداخلية عن ضبط 33 متهمًا هاربًا و23 متهمًا ارتكب جرائم بلطجة، وضبط 351 دراجة نارية مخالفة، مع تحرير 20 ألفًا و12 مخالفة مرورية متنوعة، مع فحص 56 سائقًا من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية عشرة منهم.

وفيما أشار بيان الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فقد أكّد استمرار الحملات الأمنية لتحقيق الاستقرار الأمني في الشارع.