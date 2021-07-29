المحال تستعد للأوكازيون الصيفي بتخفيضات كبيرة.. والتموين تُحكم رقابتها

يشارك 1269محلًا بمحافظة القاهرة في "الأوكازيون الصيفى"، بينها ستة محلات تابعة لقطاع الأعمال، في موسم التصفية الصيفي الذي ينطلق يوم الاثنين المقبل.

وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت استمرار موسم التصفية لمدة شهر، وشددت على كافة الجهات ‏المشاركة بإعلان ثمن السلع المعروضة للبيع مقترنًا به ‏بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق ‏عن التصفية.

خصومات كبيرة

وروَّجت «التموين» للمشاركة في الأوكازيون، عبر طرح خصومات تتراوح بين 20% و50%، على قائمة السلع التي تتنوع بين ملابس جاهزة وأحذية وسجاد وماكيت وأدوات منزلية وأقمشة وملابس ومفروشات وأثاث وأدوات تجميل.

وتشمل نسبة الخصم في الأحذية 35%/ والملابس الرجالي 40%، والملابس الحريمي 50%، والأطفال 30%، والأقمشة 20%، والشنط والجلود 50%.

المشاركة ليست إلزامية

من جانبه، قال خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ المشاركة في الأوكازيون ليست إلزامية، مؤكدًا أنّ كل تاجر حر في اختيار عدد السلع التي يشارك بها.

وأضاف أنّ التخفيض يجب أن يكون حقيقيًّا، وأن تكون السلع المعروضة جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية وليست مجهولة المصدر، وأن يحصل مسبقًا على موافقة من مديرية التموين التابع لها محله التجاري، وأن يضع على السلعة المعروضة للبيع سعرين وهما قبل وبعد التخفيض؛ ليتأكد المشتري من حقيقة التخفيضات .

وأوضح سليمان، أنَّ المحلات أطلقت تخفيضات تتجاوز 50% لتنشيط المبيعات قبل موسم الأوكازيون الرسمي وتحديدًا قبل عيد الأضحى المبارك؛ وذلك بهدف تحريك الأسواق، واصفًا التخفيضات بأنها مناسبة جدًا لكافة الشرائح .

رواج يخدم التجار

على الجانب الآخر، يستفيد التجار من «الأوكازيون» في زيادة معدلات البيع والشراء فيما يخص الملابس سواء المحلية أو المستوردة وفق نائب رئيس الشعبة، الذي أكّد أنّ التجار يعملون على التخلص من البضاعة الراكدة بالمحال قرب نهاية فصل الصيف، ليتسنى لهم شراء بضاعة الموسم الشتوي مبكرًا وطرحها حتى قبل بداية الموسم الشتوي.

ولفت إلى أن بعض المحال طبقت خصومات أكبر على الملابس الصفية المتبقية لديها بنسبة تتجاوز الـ50% على القطعة الواحدة.

دعوة للتقديم

وكانت وزارة التموين قد أعلنت على لسان المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية، أن مشاركة 3000 فرع في الأوكازيون الصيفي، ودعت من يريد المشاركة التقدم بالأوراق والسجل والبطاقة الضريبية والرخصة والتفويض من المديرية بطلب الاشتراك في الأوكازيون للحصول على التصريح اللازم.

رقابة صارمة

في الوقت نفسه، شددت الوزارة على تنفيذ حملات لمراقبة الأسعار، والتأكد من تقديم تخفيضات بشكل حقيقي، إلى جانب التأكد أيضًا من أن السلع المعروضة مُطابقة للمواصفات، وهو ما تجريه إدارات متخصصة في الوزارة.