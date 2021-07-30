حظك اليوم برج الثور الجمعة 30-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور، يفضل الصمت ولديه صبر طويل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور مهنيًا

القمر في منزلك الثاني عشر وما زال الفلك يطالبك بعدم الإعلان عن أفكارك وخططك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور عاطفيًا

تميل نحو الانعزال والتأمل وينفعك ذلك، ومن المهم ألا تتكلم عن حياتك الخاصة.

من أبرز مشاهير برج الثور، المصارع جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.