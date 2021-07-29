حظك اليوم برج الجدي الخميس 29-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الجدي أشخاص يحبون العمل ويقدسون العائلة ولا يقبلون الإخفاقات، كما تسعى فتاة الجدي دومًا لتحقيق أهدافها بثبات وصرامة وبلا أي خوف أو تردد.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي 29-7-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك بأن تبتعد اليوم عمن يثير أعصابك.

حظك اليوم برج الجدي 29-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تنتبه لمشاعر من حولك ولا تكرر أخطاء الماضي.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان أحمد سعيد عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يناير.