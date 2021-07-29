حظك اليوم برج الدلو الخميس 29-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الدلو أنه يحب الآخرين، ولا يتأخر في تقديم المساعدة لمن يحتاجها، كما يتميز بصفاته المحببة، وشخصيته المألوفة، وبامتلاكه الكثير من الأصدقاء.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو 29-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثالث يمنحك لباقة وقدرة على إبراز مواهبك، وتشعر بالثقة والاطمئنان مع الأهل والأخوة.

حظك اليوم برج الدلو 29-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزلك الثامن تمدك بكل الطاقة لتقترب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.