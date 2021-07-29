حظك اليوم برج الحوت الخميس 29-7-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:07 ص | الخميس 29 يوليو 2021
برج الحوت
مولود برج الحوت من أقل الأبراج أنانية أو حبًا للذات، فهو يميل للتسامح والغفران، ومن الصعب أن يتعامل مع أي شخص بأنانية مهما كانت الأسباب، كما يتميز بالخيال الواسع، والقدرة على الإبداع، فغالبًا ما يمتلكون مواهب متعددة.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج الحوت 29-7-2021 على الصعيد المهني
القمر بمنزلك الثاني وعليك أن تهتم بمراجعة خطواتك واعتن بالأمور المالية تفاديا للأخطاء والخسائر.
حظك اليوم برج الحوت 29-7-2021 على الصعيد العاطفي
رغم الضغوط.. تصر على إنجاز واجباتك، فقط حافظ على اللباقة.
ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.