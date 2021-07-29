رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج الحوت الخميس 29-7-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:07 ص | الخميس 29 يوليو 2021
برج الحوت

برج الحوت

مولود برج الحوت من أقل الأبراج أنانية أو حبًا للذات، فهو يميل للتسامح والغفران، ومن الصعب أن يتعامل مع أي شخص بأنانية مهما كانت الأسباب، كما يتميز بالخيال الواسع، والقدرة على الإبداع، فغالبًا ما يمتلكون مواهب متعددة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت 29-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني وعليك أن تهتم بمراجعة خطواتك واعتن بالأمور المالية تفاديا للأخطاء والخسائر.

حظك اليوم برج الحوت 29-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تصر على إنجاز واجباتك، فقط حافظ على اللباقة.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 28-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 28-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 28-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 28-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 28-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 28-7-2021 مهنيا وعاطفيا