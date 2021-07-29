حظك اليوم برج القوس الخميس 29-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يشعر مولود برج القوس دائما بحاجة ماسة إلى أن يكون حرًا فى تصرفاته بعيدًا عن أى قيود، فيحب السفر والحركة الدائمة المتواصلة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

الوضع الفلكي داعم، وتستطيع أن تتبع نظاما مختلفا وتتحرر من القيود والضغوط.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

رغم الضغوط.. انتهز اليوم فالقمر في منزل الحب يعدك بمشاعر جميلة.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة فيروز ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.