ندوة بالأعلى للثقافة تناقش «التأثير الأدبي المتبادل» بين مصر وروسيا

عقد المجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان «تأثير الأدب الروسي على الأدب المصري والعكس»، وذلك في إطار الفعاليات الثقافية التى تنظمها قطاعات وزارة الثقافة احتفالًا بتخصيص عام 2020- 2021 عامًا للتبادل الإنساني المصري الروسي.

أقيمت الندوة في ظل تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وبمشاركة نخبة من النقاد والأدباء والمترجمين من مصر وروسيا، هم الدكتورة مكارم الغمري أستاذة الأدب الروسي المقارن وعميدة كلية الألسن سابقًا، والروائي يوسف القعيد، والدكتور أنور إبراهيم أستاذ الأدب الروسي، ورئيس سلسلة آفاق عالمية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وعُرضت خلال الندوة، عدة مداخلات مسجلة بواسطة تقنية الفيديو لكل من المستعرب الروسي ديمتري فالنتينوفيتش ميكولسكي الأستاذ بأكاديمية العلوم الاجتماعية، والمستشرقة الدكتورة سارالي جينزبورج الباحثة في جامعة نافار معهد الثقافة والمجتمع الروسي، وآندرى بولونسكي المؤرخ والشاعر والقاص الروسي، وإيفور سيد الكاتب والمترجم والعالم في الأنثروبولوجيا ومنسق البرامج الدولية بمعهد الترجمة بموسكو، وأوليف ميترو فاتوفيتش المستشرق والمترجم رئيس اللجنة الخارجية لاتحاد كتاب روسيا.

تحاور الثقافتين.. العربية والروسية

من جانبها، قالت مكارم الغمري إنَّ العلاقة بين الثقافتين الروسية والعربية علاقة حوارية، استندت بشكل كبير إلى عمليات الأخذ والعطاء المثمرة، وأضافت: «إذا كان هناك تأثير واضح جدًا من الأدب العربي على الأدب الروسي، وبخاصة خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وقد امتد هذا التأثير خلال الفترة السوفيتية وإنْ كان بدرجة أقل، فهناك أيضًا تأثير مهم للأدب الروسي على الأدب العربي بشكل عام، وفى مصر بشكل خاص، ولم يقع هذا التأثير على الأدب العربي فحسب، بل امتد إلى فنون مثل الباليه والموسيقى، علاوة على الرواية والقصة والمسرح والسينما».

وأشارت إلى أفلام سينمائية مأخوذة عن روايات معروفة من الأدب الروسي مثل فيلم «سونيا والمجنون» المأخوذ عن رواية الجريمة والعقاب، وفيلم «الأخوة الأعداء» المأخوذ عن رواية دوستوفيسكى الشهيرة الأخوة كارامازوف، وفيلم «نهر الحب» المأخوذ عن رواية تولستوى الشهيرة أنّا كارنينا، وكذلك فيلم «الشياطين» المأخوذ عن رواية دوستوفيسكى التى تحمل الاسم نفسه.

هوس حقيقي لدى المترجمين

بدوره، قال الروائي يوسف القعيد: «عندما نتأمل ما يترجم وما لا يترجم إلى العربية، نجد أننا أمام حالة من الهوس الحقيقي لدى المترجمين نحو ما ينشر في الغرب، تنعكس على ما ينشر من ترجمات في مصر، فيقرأ القارئ النص ولا يكتشف سر عبقريته، والسبب في ذلك يرجع إلى قدرة الغرب على صناعة نجومهم وتصديرها لنا وتهيئتنا لتصديقهم».

ترجمة الكتاب المقدس

في السياق، تحدث الدكتور أنور إبراهيم حول القيمة المتميزة للأدب الروسي على الصعيد العالمي، واصفًا إياه بالكنز الذى لا يُعرف عنه سوى القليل، واستطرد قائلًا: «حينما اعتنقت روسيا الديانة المسيحية في القرن العاشر ميلاديًا، لم تكن هناك ثمة علاقات روسية عربية تذكر، إلى أن تمت ترجمة الكتاب المقدس للغة الروسية، فتوالت رحلات الحج إلى فلسطين، ونشأت العلاقات بين الجانبين الروسي والعربي في القرن الثامن عشر، وحينها أسست روسيا الكنيسة الروسية الأرثوذكسية في فلسطين، وتحديدًا بالقدس، التي أخذت على عاتقها تعليم اللغة الروسية للفلسطينيين، مما ساهم في خروج أول ترجمات عربية عن اللغة الروسية، مع ذلك حدث التأثير المتبادل».

وأضاف: «منذ عصر بوشكين وحتى الأيام الأخيرة من حياة تشيخوف مضى قرنًا يتسم بالانسجام الواضح بالمقارنة مع المائة عام المنقضية، التي بدأت بمجموعة الكتاب والفنانين الموهوبين الذين لقبوا الثقافة والأدب الروسيين باسم العصر الفضي».