حظك اليوم برج الأسد 30-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بالكرم الذي يصل إلى حد الإسراف، فمواليد برج الأسد لا يرون في صرف المال مشكلة كبيرة، بل على العكس فهم يفضلون إنفاق المال على من يحبون، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد مهنيًا

القمر في منزل الحظ يدفعك لإنجاز الكثير وقد تقوم بعمل أسبوع في يوم واحد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد عاطفيًا

الوقت مناسب ليجمعك بمن تحب سفر أو لقاء مميز.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رامي عياش من مواليد 18 أغسطس.