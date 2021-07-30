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حظك اليوم برج العذراء 30-7-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:02 ص | الجمعة 30 يوليو 2021
حظك اليوم

حظك اليوم

يتميز برج العذراء بعاطفته الجياشة تجاه عائلته، فهو مصدر العاطفة في العائلة، والشخص القادر على إيجاد حلول لجميع المشاكل التي تواجهها العائلة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء مهنيًا

القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على تنظيم أفكارك وأعمالك ومصاريفك بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء عاطفيًا

فينوس في برجك تمنحك تألقا وتأثيرا في الجنس الآخر، وقد تشارك من حولك في احتفال ما، أو تأتيك الظروف بمعلومات كانت خافية.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة سلمى حايك من مواليد 2 سبتمبر.

 

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