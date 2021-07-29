«مختار»: 373 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية بالدقهلية

كشف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن توقيع بروتوكول بقيمة 373 مليون جنيه لتطوير العشوائيات في عدد من المناطق على مستوى المحافظة، لتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الخطة الاستثمارية للمحافظة تقدر بنحو 613 مليون جنيه، موضحا أن الخطة الاستثمارية كانت 240 مليون جنيه، ووصلت إلى 613 مليون جنيه، وموزعة على قطاعات الكهرباء والرصف وتحسين البيئة والأمن والحماية المدنية، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأوضح خلال لقائه بوفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، أن التمويل الذاتي بلغ 439 مليون جنيه، وهناك 33 مليون جنيه من المجتمع المدني، ومليار 678 مليون جنيه من الوزارات المختلفة، ليصل الإجمالي الكامل لمصادر التمويل إلى 2 مليار و150 مليون جنيه.

وقال محافظ الدقهلية: «خطة عملنا تأتي انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن بناء الإنسان المصري، والاستفادة من الأصول غير المستغلة والتواصل الدائم لتحقيق مصالح المواطنين».

مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين

واستطرد محافظ الدقهلية، أن هناك 21 مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، وتم إنشاء قاعة متعددة الاستخدامات وبينها لقاء المواطنين، وعمل كافة اللقاءات الرسمية، مؤكدا السعي للتواصل الدائم مع المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على «فيس بوك».

استخدام مبنى الحزب الوطني لاستقبال الزيارات

وأكد محافظة الدقهلية، أنه يتم إعادة استخدام مبنى مقر الحزب الوطني، بتكلفة إجمالية 21 مليون ونصف المليون جنيه، لاستقبال الزيارات والضيوف بالمحافظة.

رفع كفاءة الحمامات العمومية بالمحافظة

وأوضح «مختار»، أنه تم تخصيص أكثر من 3 ملايين جنيه لرفع كفاءة الحمامات العمومية بالمحافظة، بواقع 26 حمام عمومي و123 دورة مياه، لافتا إلى أن من بين أسباب ضياع فرصة مصر في تنظيم بطولة كأس العالم سابقا، كان عدم وجود حمامات عمومية.

ممشى أهل مصر بمدينة المنصورة

وأعلن محافظ الدقهلية عن إنشاء 2 مرسى للأتوبيس النهري بتكلفة 17 مليون جنيه، مؤكدا أنه مقترح إنشاء ممشى أهل مصر على كورنيش المنصورة بتكلفة 200 مليون جنيه، وسيتم التنفيذ من خلال وزارة النقل، وستشمل أيضا تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة، وكذلك إنشاء 4 ملاعب خماسية، يتم تأجيرها وتدر عائدا شهريا بقيمة 28 ألف جنيه.

وأوضح أنه تم طرح 108 أفدنة بالمنطقة الصناعية بجمصة، لاستكمال المرحلة الرابعة لإنشاء 197 مصنع جديد، مؤكدا أنه تم التصديق على 175 مليون جنيه كمرحلة أولى لاستكمال الترفيق من إجمالي 250 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه من بين جهود الاستثمار، تم طرح 107 فرص استثمارية لمختلف الأنشطة بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر.

تطوير ملف النظافة والتجميل بمحافظة الدقهلية

وأكد الدكتور أيمن مختار، البدء في تشغيل منظومة جمع القمامة من المنازل والمحلات في نطاق حي غرب المنصورة، كمرحلة أولى، بداية من يوم الأحد المقبل 1 أغسطس 2021.

وطالب بأهمية الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات لتتمكن المحافظة من تقدير قيمة خدمة جمع القمامة من المنازل.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى توقيع بروتوكول مع وزارة الإنتاج الحربي لشراء 84 معدة بتكلفة 105 ملايين جنيه.

وأوضح «مختار»، أنه تم إنشاء مشروع شارع 306، بإجمالي 54 فرصة عمل بإيجار شهري 540 ألف جنيه، مؤكدا أيضا تطوير المجازر بتكلفة 28 مليون جنيه ضمن خطة وزارة التنمية المحلية.

وأكد محافظ الدقهلية، إطلاق مبادرة ميدان حضاري في كل مدينة وحي، بتكلفة 7.6 مليون جنيه.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، قد بدأت زيارة ميدانية إلى محافظة الدقهلية صباح اليوم، ويضم الوفد النواب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، محمد وفيق، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والأعضاء النواب محمد رضا البنا، زكي عباس، عمرو رشدي الخطيب، ورحاب عبد الرحيم الغول، كما يضم المستشار رضا حسين، أمين لجنة الإدارة المحلية، وأحمد حشيش من أمانة اللجنة.